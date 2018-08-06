السعودية تصعد مع كندا بقرارات تمس الطلاب والمرضى والنقل الجوي

أعلنت الخطوط السعودية عن إيقاف فوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو بكندا، وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 13 آب/أغسطس. وجاء في بيان صدر مساء الاثنين (6 آب/أغسطس 2018) عن الخطوط السعودية عن إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء، أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها، وستعمل الخطوط السعودية على إيجاد الحلول البديلة للأشخاص الحاجزين على رحلاتها إلى تورونتو، بحسب وكالة الأنباء السعودية(واس) .

وفي وقت سابق، أصدر الديوان الملكي السعودي أمرا يقضي بـ"إيقاف علاج المرضى في كندا ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم".

من ناحية أخرى ذكرت قناة "الإخبارية" الحكومية أن الرياض قررت "إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا"، وأن وزارة التعليم "تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى". ووصفت وكالة الأنباء السعودية، كندا بأنها "واحدة من أهم دول الابتعاث الخارجي". وقالت الوكالة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي إن عدد السعوديين الذين يتابعون دروسا فيها، خصوصا في مجال الطب، يبلغ أكثر من 8200 طالب، نسبة النساء بينهم حوالى 33 بالمئة. ويرافق هؤلاء الطلاب أكثر من 6400 شخص من أفراد عائلاتهم.

وأوضح وكيل وزارة التعليم السعودية لشؤون البعثات جاسر الحربش لقناة الإخبارية أنه يتم الإعداد لنقل سبعة آلاف طالب وعائلاتهم في كندا إلى دول أخرى في مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا. وأعربت أوتاوا عن الأسف لقرار السعودية بشأن هؤلاء الطلاب. وقالت فريلاند "أعتقد أنه سيكون من المؤسف جدا حرمان هؤلاء الطلاب من الحق في الدراسة هنا".

وكانت السعودية أعلنت الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة أراضيها وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان. وبعيد التصعيد المفاجئ في العلاقات الثنائية، أعربت كندا عن "قلق شديد" حيال الإجراءات السعودية، لكنها شددت على أنها ستبقى "تدافع (...) عن حماية حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة".

وقد اعتبرت السعودية السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه" وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، فيما استدعت سفيرها في كندا "للتشاور"، احتجاجا على ما اعتبرته "تدخلا" في شؤونها الداخلية. وصدر القرار بعدما دعت السفارة الكندية إلى "الإفراج فورا" عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.

ي.ب/ ح. ز (ا ف ب، د ب أ، رويترز)