السعودية تصدت لـ"أهداف جوية" والحوثيون ينفون استهدافهم لمكة

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء (21 مايو/ ايار 2019)، شنّ هجوم بطائرة بدون طيار على مطار نجران جنوب غربي السعودية. وذكر موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين أن "سلاح الجو المسير نفذ اليوم هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران".

ونقل الموقع عن مصدر في سلاح الجو المسير أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان".

يأتي التأكيد بعدما إعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، أن "المليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار، تحمل متفجرات".

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كما ذكرت الرياض أن جماعة الحوثيين استهدفت منطقة مكة المكرمة، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأن "منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

كما ذكرت السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة أنه تم اعتراض الصاروخين في منطقة مكة التي تضم جدة والطائف.

في المقابل، نفى الحوثيون بشدة استهداف مكة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا من جدة، و50 كيلومترا من الطائف. ووصفت الجماعة البيان السعودي بأنه أسلوب يهدف لحشد التأييد للحرب.

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وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على فيسبوك إن "النظام السعودي... يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم".

ونقل موقع "جزيرة نت" الإخباري عن المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام إن "ادعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها"، مضيفا "استهداف المدنيين والمناطق المقدسة هو أمر مناف لأخلاقيات" الحوثيين.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)