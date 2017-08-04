 السعودية تصدت لـ″أهداف جوية″ والحوثيون ينفون استهدافهم لمكة | أخبار | DW | 21.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السعودية تصدت لـ"أهداف جوية" والحوثيون ينفون استهدافهم لمكة

بعد اتهامات السعودية لها باستهداف منطقة مكة المكرمة، جماعة الحوثي تنفي بشدة "استهداف المناطق المقدسة" مؤكدة استهداف مطار نجران جنوب غربي المملكة بطائرة مسيرة.

Jemen saudische Luftangriffe (picture-alliance/dpa)

 

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء (21 مايو/ ايار 2019)، شنّ هجوم بطائرة بدون طيار على مطار نجران جنوب غربي السعودية. وذكر موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين أن "سلاح الجو المسير نفذ اليوم هجوماً بطائرة قاصف 2K  على مطار نجران".

ونقل الموقع عن مصدر في سلاح الجو المسير أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان".

يأتي التأكيد بعدما إعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، أن "المليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار، تحمل متفجرات".

مشاهدة الفيديو 01:50

جيش عربي لصد إيران؟

كما ذكرت الرياض أن جماعة الحوثيين استهدفت منطقة مكة المكرمة، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأن "منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

كما ذكرت السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة أنه تم اعتراض الصاروخين في منطقة مكة التي تضم جدة والطائف.

في المقابل، نفى الحوثيون بشدة استهداف مكة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا من جدة، و50 كيلومترا من الطائف. ووصفت الجماعة البيان السعودي بأنه أسلوب يهدف لحشد التأييد للحرب.

مشاهدة الفيديو 24:40

مسائية DW : التصعيد بين واشنطن وطهران.. ما انعكاساته على نزاع اليمن؟

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على فيسبوك إن "النظام السعودي... يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم".

ونقل موقع "جزيرة نت" الإخباري عن المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام إن "ادعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها"، مضيفا "استهداف المدنيين والمناطق المقدسة هو أمر مناف لأخلاقيات" الحوثيين.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)

مختارات

تقرير: موافقة خليجية على إعادة انتشار عسكري أمريكي في الخليج  

الرياض تؤكد تعرض محطتي نفط لهجوم بطائرات مفخخة

محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية تتعرضان لهجوم بطائرات من دون طيار، وفق مصادر رسمية في الرياض، والحوثيون يعلنون "استهداف منشآت حيوية سعودية". (14.05.2019)  

قتلى في غارات باليمن والرياض تحمّل طهران مسؤولية هجمات الحوثيين

فشل طرفا الحرب باليمن في الاتفاق على إدارة إيرادات ميناء الحديدة في محادثات بعمَّان، في وقت تعرضت فيه صنعاء لعدة ضربات جوية الخميس نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال. (16.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جيش عربي لصد إيران؟  

مسائية DW : التصعيد بين واشنطن وطهران.. ما انعكاساته على نزاع اليمن؟  

مواضيع ذات صلة

Jemen Krieg Zerstörung in Sanaa

مقتل تسعة من أسرة واحدة في غارة باليمن والتحالف لم يعلق 04.08.2017

قتل ثلاث نساء وستة أطفال من أسرة واحدة في غارة وقعت فجر الجمعة على منزل في صعدة بشمال اليمن. وفيما اتهم مسؤول يمني "تحالف الشرعية" بقيادة السعودية بشن الغارة ، لم يرد أي تعليق من قبل التحالف حول المسؤولية عن القصف.

Jemen Raketenabschuss

التلفزيون الرسمي: الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا في سماء الرياض 25.03.2018

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا في شمال شرق العاصمة الرياض مساء الأحد قبل منتصف الليل بقليل. لكن لم تشر أي تقارير إلى سقوط إصابات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  