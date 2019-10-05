 السعودية تسمح للسيدات بالحجز في الفنادق دون محرم | عالم المنوعات | DW | 05.10.2019

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منوعات

السعودية تسمح للسيدات بالحجز في الفنادق دون محرم

أعفت الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق، كما أصبح بإمكان السعوديات استئجار غرف فندقية دون محرم.

Saudi Arabien Frauen mit Burka auf der Straße (AFP/F. Nureldine)

أعلنت السعودية إعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق، بعدما أعلنت المملكة عن نظام جديد للتأشيرة السياحية لجذب السياح. وأصبح من الممكن أيضا أن تستأجر النساء، بمن فيهن السعوديات، غرفا بالفنادق دون محرم.

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وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقريراً نشرته صحيفة عكاظ يوم الجمعة  ( 4 أكتوبر/ تشرين الأول)، وأشارت فيه إلى إلغاء شرط إلزام جميع السعوديين بإثبات سجل الأسرة عند التسجيل في الفنادق. وأضافت أن السائحين الأجانب غير مطالبين بهذا وأنه يمكن لكافة النساء، بمن فيهن السعوديات، الحجز والإقامة في الفنادق دون محرم، بمجرد إظهار بطاقة تحقيق الشخصية عند التسجيل.

وفتحت السعودية أبوابها على مصراعيها الأسبوع الماضي أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة وتنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط. وفي هذا الإطار، أجازت المملكة للزائرات عدم ارتداء العباءة السوداء لكنها تلزمهن بارتداء ملابس محتشمة. وتهدف السلطات لاجتذاب 100 ألف زائر سنويا بحلول عام 2030.

ويقتصر معظم الوافدين الأجانب على المملكة العربية السعودية حتى الآن على العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة والمدينة.

ع.ح.هـ.د.(رويترز)

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