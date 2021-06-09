السعودية تسمح بالحج لـ 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين وفق شروط

قررت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم السبت (12 حزيران/يونيو 2021) قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج ها العام للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وكشفت الوزارة عن إطلاق مسار إلكتروني للحجاج، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل اداء الفريضة.

وفي العام الماضي، شارك نحو 10 آلاف مقيم في الحج مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد خيّم عليه شبح فيروس كورونا المستمر في التفشي حول العالم حاصدا ملايين الأرواح.

وهذه السنة الثانية على التوالي التي يُحرم فيها مئات آلاف المسلمين حول العالم من أداء هذه الشعائر السنوية بسبب الجائحة.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)