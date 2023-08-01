 السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر السلام حول أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 05.08.2023

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DW الأخبار

السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر السلام حول أوكرانيا

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أوكرانيا وحوالي أربعين دولة أخرى لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتقول الرياض إن هدفها هو إيجاد حلول وسط قد تؤدي إلى قمة سلام بين كييف وموسكو.

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Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

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