السعودية تستعد لاستضافة مؤتمر السلام حول أوكرانيا

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تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أوكرانيا وحوالي أربعين دولة أخرى لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتقول الرياض إن هدفها هو إيجاد حلول وسط قد تؤدي إلى قمة سلام بين كييف وموسكو.
بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟
انطلقت في جدة محادثات السلام حول الأزمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين من 30 دولة، دون مشاركة، فما فرص تحقيق انفراج في ظل غياب روسيا عن المؤتمر؟ وما هدف المبادرة السعودية؟
على هامش القمة الروسية - الإفريقية، أكد الرئيس الروسي توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع أكثر من 40 دولة إفريقية، فيما ألح زعماء أفارقة على بوتين كي يمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
عاد اسم مدينة جدة للظهور مجددا. فبعد استضافتها لمحادثات حول السودان، ذكر تقرير صحفي أن المدينة السعودية ستستضيف جولة محادثات بشأن أوكرانيا مطلع شهر أغسطس لن تشارك فيها روسيا. السعودية لم تؤكد أو تنفي استضافتها للمحادثات.
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