السعودية تدعو للتريث بشأن الحج حتى تتضح الرؤية حول "كورونا"

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف الوزير "طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية".

وأكد الوزير في لقاء مع قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية مساء اليوم الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2020) أن المملكة مستعدة بشكل كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين. وقال إنه تم رد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرة عمرة ولم يتمكنوا من القدوم للمملكة بسبب تعليق العمرة بعد بدء تفشي كورونا.

وكشف وزير الحج والعمرة أن الوزارة تقدّم الرعاية لنحو 1200 معتمر لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بسبب توقف رحلات الطيران.

مصير مجهول للحج هذا العام؟

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا، وتعد مصدرا رئيسيا للدخل للملكة. ويحل موعد الحج هذا العام في أواخر شهر يوليو/ تموز، لكن تفشي فيروس كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته نظرا لخطر انتشار المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.

وعلقت السعودية بالفعل أداء العمرة حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب إلى أجل غير مسمى. وقبل أيام منعت الدخول والخروج إلى عدة مدن منها مكة والمدينة.

ويمثل الحج والعمرة أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد السعودية، وهما العمود الفقري لخطط زيادة عدد زوار المملكة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد محمد بن سلمان.

ولم يسبق أن جرى إلغاء الحج في العصر الحديث، لكن جرى من قبل منع قدوم زوار من مناطق عالية الخطورة، بما في ذلك في السنوات الأخيرة أثناء تفشي فيروس إيبولا.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)