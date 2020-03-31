 السعودية تدعو للتريث بشأن الحج حتى تتضح الرؤية حول ″كورونا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2020

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أخبار

السعودية تدعو للتريث بشأن الحج حتى تتضح الرؤية حول "كورونا"

لم يسبق قط أن ألغي موسم الحج. ويحل موعده هذا العام أواخر شهر يوليو/ تموز. لكن تفشي فيروس كورونا يثير تساؤلات حول حج هذا العام. وقد دعت السعودية جميع المعنيين بالحج حول العالم للتريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية.

المسلمون يصلون في صحن المسجد الحرام بمكة في حج عام 2019

يؤدي فريضة الحج سنويا نحو 2.5 مليون مسلم، لكن السعودية علقت العمرة هذا العام بسبب فيروس كورونا ومازالت الرؤية غير واضحة بشأن الحج.

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف الوزير "طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية".

وأكد الوزير في لقاء مع قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية مساء اليوم الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2020) أن المملكة مستعدة بشكل كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين. وقال إنه تم رد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرة عمرة ولم يتمكنوا من القدوم للمملكة بسبب تعليق العمرة بعد بدء تفشي كورونا.

وكشف وزير الحج والعمرة أن الوزارة تقدّم الرعاية لنحو 1200 معتمر لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بسبب توقف رحلات الطيران.

مصير مجهول للحج هذا العام؟

مختارات

أعلنت السعودية تعليق دخول المعتمرين والسياح القادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، وكذلك تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة. (27.02.2020)

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا، وتعد مصدرا رئيسيا للدخل للملكة. ويحل موعد الحج هذا العام في أواخر شهر يوليو/ تموز، لكن تفشي فيروس كورونا أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أو ينبغي إقامته نظرا لخطر انتشار المرض بشكل أكبر في التجمعات الكبيرة.

وعلقت السعودية بالفعل أداء العمرة حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب إلى أجل غير مسمى. وقبل أيام منعت الدخول والخروج إلى عدة مدن منها مكة والمدينة.

ويمثل الحج والعمرة أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد السعودية، وهما العمود الفقري لخطط زيادة عدد زوار المملكة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد محمد بن سلمان.

ولم يسبق أن جرى إلغاء الحج في العصر الحديث، لكن جرى من قبل منع قدوم زوار من مناطق عالية الخطورة، بما في ذلك في السنوات الأخيرة أثناء تفشي فيروس إيبولا.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)

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    مدينة خيام للمؤمنين

    يقضي معظم الحجاج ليل اليوم الأول في مدينة الخيام هذه في منى، والتي من الممكن أن تستوعب 2.6 مليون شخص. ثم يغادرون في اليوم التالي باتجاه جبل عرفات، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12.5 ميلا) شرق مكة. وفيما يمكث الحجاج الأثرياء في الفنادق الفخمة المطلة على الكعبة، يبات معظم الناس في أماكن بسيطة، حتى أن بعضهم قد ينامون على الأرض.

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    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    غفران الذنوب

    بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يكون الحج حدثاً موحداً، حيث يرتدي الحجاج الذكور ملابس بيضاء بسيطة. وتحج المرأة دون ماكياج، أو طلاء الأظافر أوعطور. يُنظر إلى الحج على أنه فرصة لتعزيز الإيمان والغفران. جميع الحجاج، بغض النظر عن خلفياتهم، يؤدون الطقوس نفسها.

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    مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

    مرة واحدة في العمر

    كركن من أركان الإسلام الخمسة، من المتوقع أن يقوم جميع المسلمين بفريضة الحج مرة واحدة في حياتهم، إذا كانت أوضاعهم المالية والصحية تسمح بذلك. في العام الماضي، شارك 2.4 مليون شخص في الحج، وفي هذا العام شارك ما يقارب 2.5 مليون حاج. وقد دعا العاهل السعودي سلمان في هذا العام 200 شخص من الناجين وأقارب الضحايا من هجمات المساجد في كرايستشيرش، نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً للحج. ريم ضوا.


مختارات

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم!

في كل عام، يتوجه نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة، المدينة المقدسة في المملكة العربية السعودية، في رحلة لمناسك تستغرق 5 أيام لإتمام الركن الخامس في الإسلام. ويعتبر الحج من أكبر التجمعات في العالم. (12.08.2019)  

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