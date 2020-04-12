السعودية تخفف حظر التجوال وتبقيه كاملاً على مكة

خففت السعودية الأحد (26 نيسان/ أبريل 2020) القيود على الحركة وساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء مدينة مكة . وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد وحتى يوم 13 أيار/ مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأبقى على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مكة وأحياء محدّدة في مدن أخرى. وقرّر الملك كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح، وبينها محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. وينبغي أن تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين كل عميل وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب تعقيم المراكز التجارية كل 24 ساعة ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاماً.

وبدأت دول خليجية مؤخّراً تخفيف إجراءات الحد من التنقل مع بداية شهر رمضان الجمعة الماضي.

وسجّلت المملكة أعلى معدّل إصابات بين دول الخليج وصل إلى أكثر من 17 ألف حالة، وأكبر عدد من الوفيات وهو 139 حالة وفاة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 1223 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 17522 حالة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 142 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2357 حالة .

وكانت السعودية قد علّقت العمرة وأوقفت الرحلات الجوية وطلبت التريث قبل بدء التخطيط لأداء الحج في تموز/ يوليو المقبل، ما يوحي باحتمال إلغاء المناسك هذا العام في ظل تفشي الفيروس.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، رويترز، د ب أ)