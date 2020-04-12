السعودية تخفف حظر التجوال وتبقيه كاملاً على مكة

خففت السعودية الأحد (26 نيسان/ أبريل 2020) القيود على الحركة وساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء مدينة مكة . وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد وحتى يوم 13 أيار/ مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وأبقى على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مكة وأحياء محدّدة في مدن أخرى. وقرّر الملك كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح، وبينها محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.
وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. وينبغي أن تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين كل عميل وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب تعقيم المراكز التجارية كل 24 ساعة ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاماً.
وبدأت دول خليجية مؤخّراً تخفيف إجراءات الحد من التنقل مع بداية شهر رمضان الجمعة الماضي.
وسجّلت المملكة أعلى معدّل إصابات بين دول الخليج وصل إلى أكثر من 17 ألف حالة، وأكبر عدد من الوفيات وهو 139 حالة وفاة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 1223 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 17522 حالة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 142 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2357 حالة .
وكانت السعودية قد علّقت العمرة وأوقفت الرحلات الجوية وطلبت التريث قبل بدء التخطيط لأداء الحج في تموز/ يوليو المقبل، ما يوحي باحتمال إلغاء المناسك هذا العام في ظل تفشي الفيروس.
ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، رويترز، د ب أ)
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
رحلة جماعية للماعز البري
يتميز الماعز الكشميري البري عادة بالخجل، لكن في ظل غياب البشر تجرأ هذا القطيع ببلدة لاندودنو الساحلية في ويلز على التجول بدون خوف في كل مكان. كان محرر الفيديو أندرو ستوارت نشر مقطعاً للماعز على موقع تويتر، وهو ما وضعها في مصاف المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة. وقال ستوارت تعليقاً على المشهد: "لا يوجد أحد هنا يخيفها (قطيع الماعز)، فهي في قمة الاسترخاء وتأكل كل ما تجده أمامها."
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
أين الحلوى؟
كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
ثورة القرود
ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
غابة في المدينة؟
تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
نزهة في المطار
تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
مغامرات في الشوارع
تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
استرخاء طيور البندقية
تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
زيارة عند الجيران
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح