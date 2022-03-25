السعودية تتيح تأشيرة العُمرة لمشجعي كرة القدم في كأس العالم

أطلقت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين 17 أكتوبر تشرين الأول خدمة الحصول على التأشيرة الالكترونية لدخول المملكة لحاملي بطاقة المشجعين "هيّا" التي ألزمت قطر مشجعي بطولة كأس العالم 2022 بالحصول عليها من أجل حضور المباريات والاستفادة بعدد من الخدمات.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أصدرته في وقت مبكر من صباح اليوم أن التأشيرة بدون رسوم مالية، ويمكن الحصول عليها من خلال المنصة الالكترونية الموحدة للتأشيرات.

وأصبح بإمكان مشجعي كرة القدم الذين يعتزمون حضور مباريات كاس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، دخول السعودية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وتسمح تأشيرة الدخول للسعودية لحاملي بطاقة مشجع "هيّا”، بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام، والإقامة في المملكة لمدة 60 يوما، ويحق لهم الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

كما لا تشترط السعودية على حاملي التأشيرة، الدخول المسبق لدولة قطر، لكنها تفرض الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

منطقة للجماهير

وستقيم السعودية خلال فترة المونديال، المقرر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، منطقة للجماهير تتسع لأكثر من 20 ألف شخص لكل مباراة، حيث سيتم بث مباريات البطولة عبر شاشات كبيرة.

ويتزامن مونديال قطر مع النسخة الثالثة من موسم الرياض الترفيهي الذي ينطلق في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويستمر لنحو أربعة أشهر.

وسيضم موسم الرياض الترفيهي الذي يحمل شعار "موسم فوق الخيال”، 15 منطقة ترفيهية هذا العام، تستهدف مختلف الأعمار، بينما يشارك فنانون ونجوم عرب وعالميون في فعالياته.

الجدير بالذكر أن قطر قد تعرضت لانتقادات وصلت إلى دعوات لمقاطعة المونديال في الغرب على وجه الخصوص أثناء تحضيرها لبطولة العالم لكرة القدم 2022 بسبب ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحقوق المرأة والمثلية الجنسية الممنوعة قانونا. كذلك حقوق العمال الأجانب.

ر./ع.ج.م (د ب أ)