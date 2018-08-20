السعودية: الجمعة غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس (الأول من آب/ أغسطس 2019)، وأن غدا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبهذا يكون الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر آب/ أغسطس 2019، ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام، حسب ما نقله عنها موقع "المصريون".

بيد أن شبكة الأخبار العمانية ذكرت في تغريدة أنه لم يثبت رؤية هلال ذي الحجة اليوم الخميس وبالتالي فإن عيد الأضحى سيصادف يوم الاثنين الثاني عشر من آب/ أغسطس وليس الأحد كما قالت السعودية.

أ.ح/ص.ش (د ب أ)