 السعودية: الجمعة غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس | أخبار | DW | 01.08.2019

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أخبار

السعودية: الجمعة غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس

وفق المحكمة العليا بالسعودية بات يوم الأحد المصادف للحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك. المحكمة أكدت ثبوت رؤية الهلال قائلة إن يوم الجمعة هو غرة ذي الحجة للعام الهجري 1440.

Saudi-Arabien Hadsch in Mekka (Reuters/Z. Bensemra)

 

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس (الأول من آب/ أغسطس 2019)، وأن غدا الجمعة  هو الأول من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبهذا يكون الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر آب/ أغسطس 2019، ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لما عليه دولة السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام، حسب ما نقله عنها موقع "المصريون".

بيد أن شبكة الأخبار العمانية ذكرت في تغريدة أنه لم يثبت رؤية  هلال ذي الحجة اليوم الخميس وبالتالي فإن عيد الأضحى سيصادف يوم الاثنين الثاني عشر من آب/ أغسطس وليس الأحد كما قالت السعودية.

أ.ح/ص.ش (د ب أ)

  • A panoramic shot of one of Islam's holiest sites shows the mass of pilrgrims surrounding the cube-shaped Kaaba in Mecca.

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    من المتوقع أن يصل عدد الحجاج هذا العام إلى أكثر من مليوني حاج، في حين كان هناك 24 ألف حاج في عام 1941 فقط.

  • A pilgrim uses his smartphone to livestream worshippers circling the Kaaba at the Grand Mosque in Mecca.

    أرقام من الحج لموسم 2018

    شارك حوالي 54 مليون حاج خلال السنوات الـ25 الماضية. ويتوقع المسؤولون السعوديون أنه بحلول عام 2030، سيقوم حوالي 30 مليون حاج ومعتمر بزيارة الأماكن المقدسة -على مدار العام- في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة سنوياً.

  • A pair of cupped-hands raised in prayer towards the Kaaba.

    أرقام من الحج لموسم 2018

    وفقاً لمسؤولين سيوزع للحجاج 8 ملايين نسخة من القرآن الكريم مع ترجماته المختلفة، بالإضافة إلى كتب دينية أخرى.

  • Thousands pray towards the Kaaba.

    أرقام من الحج لموسم 2018

    التهديد بهجوم إرهابي موجود دائماً، غير أن التدافع يشكل التهديد الأكبر. إذ قتل أكثر من ألفي شخص في أخطر حادث تدافع في عام 2015 ، وفقاً لثلاث وكالات أنباء دولية، بينما قدرت الحكومة السعودية عدد القتلى بـ 769 شخصاً.

  • Paramedics stand among their rescue vehicles - three ambulances and two helicopters.

    أرقام من الحج لموسم 2018

    هناك حوالي 25 مستشفى و180 سيارة إسعاف و30 ألف موظف في الخدمات الصحية لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للحجاج. إضافة إلى ذلك، جُهزت عشرات الآلاف من الخيم المكيفة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (105فهرنهايت) على مدار الأسبوع.

  • Two men pose for a selfie with the Kaaba in the background.

    أرقام من الحج لموسم 2018

    كما تم تثبيت حوالي 16 ألف برج اتصالات، إلى جانب 3 آلاف مركز انترنت لاسلكي (واي فاي).

  • Pilgrims place their hands on the Kaaba during prayers.

    أرقام من الحج لموسم 2018

    ويشارك حوالي 18 ألفاً من موظفي الدفاع المدني في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج. كما ثبتت الآلاف من الكاميرات الأمنية.

  • Saudi-Arabien - Beginn des Hadsch (picture-alliance/dpa/D. Yasin)

    أرقام من الحج لموسم 2018

    يصل الحجاج إلى المشاعر المقدسة براً وجواً. إذ بلغ عدد الرحلات الدولية والداخلية حوالي 14 ألفاً، واستخدمت حوالي 21 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى الموقع المقدس. ر.ض. (DW)


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