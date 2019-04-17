 السعودية: إلقاء القبض على أمير تنظيم ″داعش″ في اليمن | أخبار | DW | 25.06.2019

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أخبار

السعودية: إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن

يتحدث التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن "عملية نوعية ناجحة" أفضت إلى إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن "أبو أسامة المهاجر". وحسب التحالف فإن قوة سعودية يمنية مشتركة نفذت العملية داخل اليمن.

Jemen Regierungstruppen erobern Hafenstadt Mocha am Roten Meer (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

صورة من الأرشيف لقوة تابعة للحكومة اليمنية.

ذكرت وكالة الأنباء العربية السعودية (واس) اليوم الثلاثاء (25 حزيران/يونيو 2019) أن قوات سعودية خاصة ألقت القبض على "أمير" فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في اليمن. وأضافت الوكالة أن عملية الاعتقال تمت في مطلع هذا الشهر وأن الشخص المعني يدعى "أبو أسامة المهاجر".

وقالت الوكالة إن العملية أسفرت كذلك عن "مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي.بي.إس وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات".

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من جانبه، أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن النبأ قائلا إن "قوات خاصة سعودية ويمنية" ألقت القبض على "أمير" تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في اليمن وعدد آخر من قياداته، في عملية "في الداخل اليمني" حسب بيان أصدره التحالف.  

وذكر التحالف أنّ "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء منه وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاث أطفال"، من دون أن يحدّد المنطقة التي يقع فيها المنزل. وبحسب البيان، "لم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين". واعتبر أنّ عملية إلقاء القبض على "أمير" التنظيم "تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن".

يذكر أن المدعو "أبو أسامة المهاجر" لم يكن معروفا لا في الأوساط الأمنية ولا في الأوساط الإعلامية من قبل.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب/رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مختارات

بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

الانتقادات التي تتعرض لها السعودية بخصوص حرب اليمن والدعوات لإنهاء هذه الحرب كان لها تأثير على التحالف العربي بقيادة السعودية. مجموعة من الدول آخرها المغرب انسحبت من هذا التحالف. فهل هي بداية التفكك؟ (08.02.2019)  

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