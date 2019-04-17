السعودية: إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن

ذكرت وكالة الأنباء العربية السعودية (واس) اليوم الثلاثاء (25 حزيران/يونيو 2019) أن قوات سعودية خاصة ألقت القبض على "أمير" فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في اليمن. وأضافت الوكالة أن عملية الاعتقال تمت في مطلع هذا الشهر وأن الشخص المعني يدعى "أبو أسامة المهاجر".

وقالت الوكالة إن العملية أسفرت كذلك عن "مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي.بي.إس وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات".

من جانبه، أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن النبأ قائلا إن "قوات خاصة سعودية ويمنية" ألقت القبض على "أمير" تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في اليمن وعدد آخر من قياداته، في عملية "في الداخل اليمني" حسب بيان أصدره التحالف.

وذكر التحالف أنّ "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء منه وكذلك وجود ثلاث نساء وثلاث أطفال"، من دون أن يحدّد المنطقة التي يقع فيها المنزل. وبحسب البيان، "لم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين". واعتبر أنّ عملية إلقاء القبض على "أمير" التنظيم "تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن".

يذكر أن المدعو "أبو أسامة المهاجر" لم يكن معروفا لا في الأوساط الأمنية ولا في الأوساط الإعلامية من قبل.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب/رويترز)