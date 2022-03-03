 السعادة في الأوقات الصعبة | صحتك بين يديك | DW | 03.03.2022

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صحتك بين يديك

السعادة في الأوقات الصعبة

الخوف من الفيروس، والقلق على الأصدقاء والعائلة، والمستقبل غير الواضح. كل هذا يجعل الإنسان غير سعيد. ولكن حتى في وقت الجائحة، فإن تلك "الأشياء الصغيرة" في الحياة هي التي تجلب لنا السعادة، وعلينا فقط اكتشافها.

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