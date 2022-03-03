السعادة في الأوقات الصعبة

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الخوف من الفيروس، والقلق على الأصدقاء والعائلة، والمستقبل غير الواضح. كل هذا يجعل الإنسان غير سعيد. ولكن حتى في وقت الجائحة، فإن تلك "الأشياء الصغيرة" في الحياة هي التي تجلب لنا السعادة، وعلينا فقط اكتشافها.
أشارت دراسات أوروبية إلى تزايد معدل التدخين وتعاطي الكحوليات في بعض بلدان القارة خلال الجائحة، فيما كانت فئة الشباب وصغار السن الأكثر تضررا، فما الأسباب؟
هل العالم سعيد أم أن كورونا زادت العالم بؤسا؟ تساؤلات حاولت مؤسسة غالوب الإجابة عليها قبل نهاية عام 2021 من خلال قياس مدى الشعور بالسعادة. وفي مقابلة مع DW، سلط كانشو ستويتشيف، رئيس غالوب، الضوء على نتائج الاستطلاع.
تريد التغيير في حياتك وطريقة معيشتك، ولكن تجد صعوبة في ذلك لأنك تفكر فقط في التغييرات الكبيرة. ما رأيك ببعض الحيل الصغيرة والسهلة، والتي لها مفعول كبير، ويمكن أن تمنحك السعادة وترفع من لياقتك وتحمي صحتك.
نجح العلماء في استخدام تقنية الحمض النووي الريبي المرسال "mRNA" في تطوير لقاحات كورونا. العلماء يجرون منذ مدة تجارب على استخدام التقنية في علاج أمراض السرطان، وكما يبدو فإن الجائحة قد عجلت من عمل العلماء في هذا المضمار.
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