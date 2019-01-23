السعادة تغمر المانشافت بولادات جديدة

يبدو أن ضخ الدماء الجديدة في المنتخب الألماني لم يتوقف على قرار يؤاخيم لوف باستقدام لاعبين جدد إثر استبعاده مؤخراً ثلاثة لاعبين ممن شاركوا في فوز ألمانيا بكأس العام 2014 وهم جيروم بواتنغ وماتس هوملز وتوماس مولر. إذ يتطلع نجمان في صفوفه لدخول عالم الأبوة، فيما سبقهم زميلهم توني كروس إلى ذلك بعد أن أعلن ولادة طفله الثالث في صورة نشرها على انستغرام.

وتظهر الصورة نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني كروس وهو يحمل وليداً بملابس زرقاء ما أثار التكهنات بأن الأمر يتعلق بمولود وليس مولودة. وكتب أسفل الصورة بالإنجليزية "الحياة جميلة". وكان كروس قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق الخبر السعيد بحمل زوجته جيسكا للمرة الثالثة. ولدى كروس طفلان آخران هما ليون (5 أعوام) وإيميلي (3 أعوام).

أما نجم بروسيا دورتموند والمنتخب الألماني ماركو رويس (29 عاماً) فقد أعلن أنه وصديقته عارضة الأزياء سكارليت غارتمان (24 عاماً) بانتظار ولادة طفلهما الأول في فبراير/ شباط المقبل، وفقا لما نشره على موقع انستغرام مؤخراً.

وكتب نجم المنتخب الألماني قائلاً: "أريد اليوم أن أشارككم خبراً رائعاً: سكارليت وأنا ننتظر بسعادة كبيرة ولادة أميرة صغيرة! نحن سعداء للغاية. لا يمكن للكلمات أن تصف هذه البهجة الكبيرة". يُذكر أن رويس بدأ علاقته بعارضة الأزياء الألمانية سكارليت غارتمان نهاية 2015.

نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ يوشوا كيميش (24 عاماً) وصديقته لينا ماير (27 عاماً) بدورهما، ينتظران ولادة أول طفل لهما، كما كشفت صحيفة "آبند تسايتونغ مونشن" الألمانية أمس الثلاثاء (26 مارس/ آذار 2019).

وكان يوشوا قد تعرف على صديقته لينا في لايبزيغ عام 2013، حين كان لاعباً في صفوف نادي ريد بول لايبزيغ. أما لينا فكانت طالبة في كلية القانون وتعمل في متجر النادي. وبعد انتقال اللاعب الألماني إلى صفوف بايرن ميونيخ عام 2015 بدأ الاثنان علاقة عن بعد، حين كان كيميش يسكن في ميونيخ مع شقيقته.

وفي 2017 انتقلت لينا إلى مدينة ميونيخ ودأبت على حضور كل مباريات النادي البافاري، لكنها عادة ما تتجنب أضواء الإعلام والمقابلات الصحفية.