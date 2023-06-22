 السر وراء الاستثمار الخليجي في العراق! | العراق اليوم | DW | 22.06.2023

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العراق اليوم

السر وراء الاستثمار الخليجي في العراق!

شركات قطرية دخلت على خط الاستثمار في العراق، مجالس تعاون مشترك بين العراق والسعودية، والإمارات لها رؤية في بلاد الرافدين. والسؤال : هل وفرت بغداد مناخا نظيفا للاستثمار؟

السر وراء الاستثمار الخليجي في العراق!

ضيف الحلقة:

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفخري
 

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السر وراء الاستثمار الخليجي في العراق!

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