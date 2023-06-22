السر وراء الاستثمار الخليجي في العراق!

فوز أردوغان وبقاؤه رئيسا لتركيا - ماذا يعني للعالم العربي؟

فوز الرئيس التركي أردوغان بولاية ثالثة يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على العالم العربي. وفيما يتخوف البعض من "استمراره في استعراض قوته"، يرى خبراء أن بقاءه لم يعد يقلق الكثير من الدول العربية بعد المصالحات الأخيرة معها.