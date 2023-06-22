السر وراء الاستثمار الخليجي في العراق!

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شركات قطرية دخلت على خط الاستثمار في العراق، مجالس تعاون مشترك بين العراق والسعودية، والإمارات لها رؤية في بلاد الرافدين. والسؤال : هل وفرت بغداد مناخا نظيفا للاستثمار؟
ضيف الحلقة:
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفخري
فوز الرئيس التركي أردوغان بولاية ثالثة يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على العالم العربي. وفيما يتخوف البعض من "استمراره في استعراض قوته"، يرى خبراء أن بقاءه لم يعد يقلق الكثير من الدول العربية بعد المصالحات الأخيرة معها.
يخطط العراق لمشاريع استراتيجية ضخمة، كما يدير سياسة انفتاح وتعاون مع محيطه الإقليمي والعربي بالذات بعد سنوات من العزلة والتبعية لإيران. تحرك يرى البعض أنه سيعيد للعراق دوره ومكانته، بينما يتخوف البعض الآخر من فشل جديد.
رغم الاتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي يبقى الحصول على الدولار مرتفع التكلفة ويستمر رفع الأسعار ليس في دول كمصر وتونس ولبنان فقط، بل وحتى في الدول النفطية. وهذا ما يعزز حضوره المهيمن هناك. لكن هل من بديل للعملة الخضراء؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول