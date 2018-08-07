 السر وراء اختيار ريال مدريد للون الأحمر لقميصه الثالث | عالم المنوعات | DW | 07.08.2018

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منوعات

السر وراء اختيار ريال مدريد للون الأحمر لقميصه الثالث

"الأبيض الملكي" هو واحد من أشهر الألقاب التي يوصف بها ريال مدريد، وذلك لوفائه الدائم للون الأبيض في قميصه الأول. بيد أن العملاق المدريدي فاجأ جمهوره هذا الموسم بقميص أحمر. لكن اختيار هذا اللون له أسبابه، فما هي؟

Screenshot - Real Madrid stellt neues Trikot vor (Twitter/realmadrid)

كشف فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء (السابع من أغسطس/ آب) عن أقمصته الجديدة لموسم (2018/2019). وكالعادة سيظل الفريق الملكي وفيا للونه الأبيض كقميص أساسي، في حين سيحمل القميص الثاني اللون الرمادي.

بيد أن لون القميص الثالث أثار بعض الاستغراب لدى جماهير ومشجعي "الميرينغي"، فهذه المرة الأولى التي يقدم فيها الفريق قميصا باللون الأحمر، والأكثر غرابة هو أن المادة المصنوعة منها هذه القمصان. فما السر وراء ذلك؟

القميص الثالث لريال مدريد مكون بالكامل من مواد بلاستيكية أُعيد تدوريها. وقد تم جلب هذه المواد من النفايات البلاستيكية المنتشرة بالمحيطات وفق ما نشر موقع "ويب" الألماني. والسبب في ذلك هو لفت الانتباه إلى ثلوث المحيطات في جميع أنحاء العالم وما يصاحب ذلك من تدمير للشعاب المرجانية.

وحسب الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد، فقد ساهم في هذه الحملة الشركة الراعية لريال مدريد ومنظمة Parley For The Oceans الملتزمة بحماية المحيطات. كما أن اللون الأحمر يرمز إلى الشعب المرجانية الحمراء التي باتت مهددة بالانقراض أكثر من ذي قبل، بسبب الثلوث.

وفي تعليقه على اختيار اللون الأحمر للقميص الثالث لفريقه، قال لاعب خط الوسط بفريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الألماني، توني كروس: "أحب هذا اللون واختياره جاء لأهداف نبيلة".

يُذكر أن ريال مدريد سيظهر بقميصه الأحمر الجديد غدا الأربعاء عندما يواجه نادي روما ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

هـ.د/ ف.ي

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    الكاتب: ديرك كاوفمان/ع.ش


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