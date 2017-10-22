 السرطان دفعها لتغيير حياتها للأفضل! | عالم المنوعات | DW | 10.03.2019

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منوعات

السرطان دفعها لتغيير حياتها للأفضل!

نتيجة التشخيص: إصابة بالسرطان. بعد تجاوز الصدمة الأولية، اكتشفت باتريشيا قوة عقلها، بعد أن كانت سلبية تجاه مواقف كثيرة في الحياة. فماذا فعلت الشابة والمعلمة وكيف تقاتل المرض الخبيث؟

Junge Frau streckt Arme zum blauen Himmel (picture-alliance/blickwinkel)

الصورة رمزية

وفقا إلى منظمة الصحة العالمية، توفي نحو 9.6 مليون شخص حول العالم بسبب السرطان عام 2018. ويُعد المرض قاتلا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في البلدان الفقيرة. وبالرجوع إلى منظمة الصحة العالمية، فإنه من الممكن تجنب 30 إلى 50 في المائة من أنواع السرطانات. وذلك بتجنب التبغ والكحول بالإضافة إلى السمنة. زيادة على ذلك فإن التلوث البيئي والإشعاع مواد مسرطنة.

واحدة ممن أصيب بالسرطان هي باتريشيا التي كانت قبل ثلاثة أشهر تعاني من العديد من العقد الليمفاوية التي تم استئصالها من إبطيها. غير أن أخصائي الأورام الخلايا السرطانية اكتشف مرة أخرى إصابتها بالمرض، حسبما تقول إلى DW.

السرطان.. مراجعة للذات

باتريشيا تتذكر شيئًا مهما، وتقول: "بسبب طريقة عيشي، تسببت لنفسي في هذا المصير، إلى حد ما". إذ لم تكن الشابة تعر نفسها اهتماما وكانت متشائمة، فتقول: "الفكرة التي كانت دائما تراودني، هي أن مكروها ما سيصيبني".

ولكن هل يمكن أن تكون الحالة النفسية السلبية أرضا خصبة للسرطان؟ "هذا سؤال مثير للاهتمام للغاية من وجهة نظر علمية" ، كما يقول كريستيان ألبوس، أستاذ الطب في جامعة كولونيا لـ DW.

وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المرض، فإن المواقف مهمة، كما يقول الأستاذ، ويضيف: "بعض الناس يعذبون أنفسهم لأنهم يشعرون بالذنب اعتقادا منهم أن السرطان لم يكن ليتطور إذا كانت مواقفهم تجاه الحياة مختلفة".

انتكاسة.. وانطلاقة

توصلت باتريشيا بعد مرضها إلى نتيجة تقول حولها: "إذا كان لي علاقة بإصابتي، فهذا يعني أنه بإمكاني التحكم فيه". ويبدو أنها رأت في الأمر فرصة لمراجعة موقفها من الحياة.

سنوات قضتها الأم الشابة البالغة من العمر 32 عاماً في صدمة. شعرت بالخوف من الموت الوشيك. ورفضت العلاج الكيماوي والإشعاعي قائلة إنها متأكدة من أنها ستموت على أية حال، إلا أنها تؤكد أنها نمت تدريجياً لتصبح أكثر ثقة بنفسها.

رغم إصابتها بالمرض لم تعد باتريشيا تعمل كمدرسة فقط، بل أسست شركتها الخاصة التي تدعى Familienbande. وتعمل الشركة على تقديم المشورة والدعم للعائلات والأطفال والشباب في المواقف الصعبة. وقد دفعتها تجربتها منذ تشخيصها للمرض إلى مساعدة الآخرين.

م.م/ ع.خ

م.م

  • Elissiar Khoury Elissa Sängerin aus Libanon (Anwar Amro/AFP/GettyImages)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    إليسا

    خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.

  • Shadia ägyptische Schauspielerin (Public Domain)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    شادية

    في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.

  • Screenshot aus Instagram-Account von Basma Wahba (Instagram/B.Wahba)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بسمة وهبه

    أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".

  • Bildergalerie Kylie Minogue wird 50: Erster öffentlicher Auftritt von Kylie Minogue nach Operation (picture-alliance/dpa/M. Philbey)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    كيلي مينوغ

    في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.

  • Ben Stiller (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بن ستيلر

    لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.

  • Deutschland Sylvie Meis (picture alliance/dpa/D. Reinhardt)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    سيلفي مايس

    أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.

  • USA Robert de Niro (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    روبرت دي نيرو

    في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

  • Michael Douglas Flash-Galerie (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    مايكل دوغلاس

    في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.

  • Angelina Jolie nach Brust OP (Reuters)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    أنجلينا جولي

    تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.


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