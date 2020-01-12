السراج وحفتر في موسكو لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الروسية الاثنين(13 كانون الثاني/ يناير 2020) أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج سيعقد محادثات اليوم في روسيا مع قائد ما يعرف بـ "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر.

وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع، دخل وقفٌ هشّ لإطلاق النار في ليبياحيّز التنفيذ الأحد بعد أكثر من تسعة أشهر من المعارك الضارية عند أبواب طرابلس .

ودعا رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، الاثنين الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي". وقال في خطاب بثه التلفزيون "أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة (يوازي مجلس أعيان) في طرابلس خالد المشري القريب من السراج، إنّ توقيع هذا الاتّفاق سيُمهّد الطريق لإحياء العمليّة السياسيّة.

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن ليف دينغوف رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، قوله إن حفتر والسراج سيحددان في موسكو "طرق تسوية مستقبلية في ليبيا بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

وأشار المشري إلى أنّه سيُرافق السرّاج إلى موسكو، بينما يُرافق رئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح المشير حفتر الذي يحاول منذ نيسان/ابريل 2019 بدون جدوى السيطرة على طرابلس. ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصدر ليبي أنّ حفتر وصل بالفعل إلى موسكو.

وأشار دينغوف إلى أنّ كلاً من حفتر والسراج سيلتقيان "بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ"، لافتا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين ايضا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات.

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كما يتوقع أن يصل إلى موسكو الاثنين أيضا وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود جاوش أوغلو وخلوصي أكار.

وكان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تسعى إليه روسيا وتركيا، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. وقد لقي ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)