السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟

ينتمي الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" إلى ما تعرف عادة بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي إضافة إلى البوندسليغا: الدوري الإنجليزي (برميرليغ) والدوري الإسباني (لا ليغا) والدوري الإيطالي (سيريا ايه) والدوري الفرنسي (ليغ 1).

وفي المواسم الأولى لانطلاقه قبل نحو ستين عاما كان الدوري الألماني لكرة القدم مثيرا وقمة في الامتاع، فلم تكن تتوقع في البداية من سيفوز بالبطولة في النهاية.

سنوات من الإثارة المطلقة قبل السيطرة البافارية

في المواسم السبعة الأولى لبطولة البوندسليغا، التي انطلقت في صيف عام 1963، فازت سبعة أندية مختلفة بالبطولة، بدأها كولونيا موسم 1963/1964، ثم في الموسم التالي آينتراخت براونشفايغ، ثم بايرن ميونيخ، ثم فيردر بريمن في الموسم الرابع، ثم بوروسيا مونشنغلادباخ، ثم ميونيخ 1860، ثم نورنبرغ في الموسم السابع، قبل أن يعود مونشنغلادباخ ويفوز بالبطولة مرة ثانية في موسمها الثامن عام 1970/1971.

ومثلت سنوات السبعينيات من القرن الماضي صراعا بين مونشنغلادباخ، بأساطيره من أمثال غونتر نيتسر ويوب هاينكس وبيرتي فوغتس، وبين بايرن ميونيخ بأساطيره مثل بيكنباور ومولر وسيب ماير على زعامة الكرة الألمانية، قبل أن تبدأ الهيمنة البافارية المطلقة منذ حقبة الثمانينيات وتستمر حتى الآن، باستثناء مواسم قليلة خطفت فيها أندية أخرى مثل هامبورغ وشتوتغارت وبريمن ودورتموند وكايزرسلاوترن البطولة من بين مخالب وأنياب بايرن ميونيخ. لكن منذ عام 2013، أي منذ عشرة مواسم البطل في ألمانيا بلا منازع هو بايرن ميونيخ.

ما هو دوري الفلاحين؟

يقول الصحفي "دانيل ميشل" من موقع "فوسبال نيوز" إنه عندما يهيمن فريق باستمرار على البطولة الوطنية، غالبًا ما يتحدث المشجعون بعدم احترام عن "Farmers League". والكلمة تأتي أصلا من اللغة الإنجليزية وتعني بالعربية "دوري فلاحين" أو "دوري مزارعين".

ويضيف ميشل: "وغالبا يمكن أيضا قراءة مصطلح "Farmers League" أكثر فأكثر فيما يتعلق بالدوري الألماني، لأن هيمنة بايرن المتواصلة على البطولة لها تأثير مقوض". ويوضح ميشل، أنه من حيث الهيمنة على البطولة المحلية لا يكاد يوجد وضع مشابه لوضع بايرن في ألمانيا بين نحو 50 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

لقطة من الجولة الأولى في أول موسم للدوري الألماني "بوندسليغا" أغسطس/آب عام 1963. مباراة أينتراخت فرانكفورت وكايزرسلاوترن. كانت البوندسليغا قمة التنافسية في البداية قبل أن يسيطر عليها بايرن.

بطولات أخرى أيضا "دوري فلاحين"

ويستدرك ميشل بأنه في كرواتيا ومنذ عام 2006 يفوز دينامو زغرب بالدوري الكرواتي باستثناء موسم 2016/2017، وفي مولدافيا يفوز شريف تيراسبول بالبطولة منذ 2001، باستثناء عامين فقط هما 2011 و 2015.

لكن موقع "غول كوم" يذكر أيضا أن "دوري المزارعين" أو "دوري الفلاحين" هو لقب تطلقه جماهير الدوريات الأخرى تندرا على الدوري الفرنسي (ليغ 1). ويقصدون أنها مسابقة يشارك فيها "أشخاص يقومون فعلا بالزراعة كوظيفة يومية ثم يلعبون كرة القدم في المساء وبالتالي، فإنهم يلمحون إلى أن لاعبي "ليغ 1" ليسوا ماهرين أو على مستوى لاعبي كرة القدم الآخرين في البطولات الخمس الكبرى الأخرى في أوروبا".

وجدير بالذكر أن مصطلح "دوري الفلاحين" يطلق أيضا من قبل مشجعين ساخرين على بطولة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ".

مفهوم آخر لـ"دوري المزارعين"

إذا أخذنا مصطلح "دوري المزارعين"، فالمزارع عادة ما يضع البذرة ويرعاها ويقف بجوارها حتى تنمو وتنضج وعندما يحصدها غالبا ما يبيع حصاده. ويشير موقع "شبورت بيلد" الألماني في هذا الصدد إلى أن عبارة "Farmers League "تصف دوريا ذا مستوى متوسط غالبا ما يستخدم كدوري من أجل التدريب" والتكوين.

وهذا الكلام ينطبق خصوصا على نادي بروسيا دورتموند، بلاعبيه السابقين عثمان ديمبلي وجايدون سانشو وإرلينغ هالاند، الذين رحلوا جميعا إلى الدوري الإنجليزي وينتظر أن يلحق بهم قريبا جود بيلينغهام.

إرلينغ هالاند أكمل نضجه في دورتموند الألماني ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي وعاد مع مانشستر سيتي ليقصي بايرن من دوري أبطال أوروبا (19/4/2023)

وينطبق أيضا على لايبزيغ، الذي سينتقل هدافه الفرنسي كريستوفر نكونكو (لاعب العام في الدوري الألماني الموسم الماضي) إلى تشيلسي الموسم المقبل، بعد أن انتقل نجوم لايبزيغ في السابق مثل إبراهيما كانوتي ونابي كيتا (ليفربول)، وتيمو فيرنر (تشيلسي، قبل أن يعود لفريقه من جديد).

كما أن أحد أبرز لاعبي البوندسليغا هذا الموسم النجم الفرنسي كولو مواني على مشارف وداع فرانكفورت، ربما إلى خارج البوندسليغا.

ويقول موقع "شبورت بيلد"، إن الفرنسي نكونكو الذي يلعب حاليا في البوندسليغا للسنة الرابعة على التوالي "لم يكن قادرًا على تطوير علاقة وثيقة (بالدوري الألماني) على عكس لاعبين مثل ريبيري وروبن وبيتزارو وليفاندوفسكي".

جود بيلينغهام سيقود دورتموند في مباراته ضد بايرن

آثار وضعية "دوري الفلاحين" على المنافسة أوروبيا

إن السيطرة البافارية على مقدرات البطولة الألمانية وكذلك الرحيل المتواصل للنجوم من الدوري الألماني أو "الهروب"، إن جاز التعبير، قوّضا قدرة الكرة الألمانية على المنافسة بقوة على مستوى البطولات الأوروبية، مقارنة بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني مثلا.

ومنذ أن فاز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا في عام 2020، عام جائحة كورونا، على حساب باريس سان جرمان، لم يصعد من ألمانيا لا هو ولا غيره إلى نصف نهائي البطولة.

ففي العام التالي (2020/2021) خسر أمام باريس سان جرمان في ربع النهائي، وفي الموسم الماضي (2021/2022) خسر في مفاجأة غريبة أمام فيا ريال الإسباني. وهذا الموسم (2022/2023)، خرج بطريقة مهينة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدرب بايرن السابق بيب غوارديولا.

أما الأندية الألمانية الأخرى التي تلعب أمام بايرن دور "الكومبارس" في البطولة المحلية، إن جاز التعبير، فحدث ولا حرج ففي العام الماضي خرجت أندية دورتموند ولايبزيغ وفولفسبورغ من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وهذا الموسم خرج ليفركوزن من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وتحسنت أمور البعض الآخر، فخسر دورتموند في دور الـ16 أمام تشيلسي، لكنّ لايبزيغ خرج من نفس الدور بفضيحة، حيث خسر 7/صفر في لقاء العودة أمام مانشستر سيتي. وبقي فرانكفورت بدون أهداف في مواجهته مع نابولي وودع الدور نفسه بخسارتين: صفر-2 على أرضه وصفر-3 على أرض نابولي.

ويقول موقع شبورت بيلد إنه بعد إصابة مانويل نوير وغيابه عن المباريات وانتقال هالاند وليفاندوفسكي من المسابقة الألمانية لا يوجد حاليًا نجم واحد عالمي حقيقي في ما كان يُعتبر "أقوى دوري في العالم"، الدوري الألماني.

الأمل قائم!

لاعبو فرانكفورت يحملون كأس بطولة "الدوري الأوروبي" بعد الفوز على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (19/5/2022)

رغم هذا كله، لا يمكن أن نغفل "المعجزة" التي حققها الموسم الماضي فرانكفورت، حينما فاز بالدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) بدون أن يخسر مباراة واحدة في مشواره بالبطولة. في المباراة النهائية فاز فرانكفورت على غلاسكو رينجرز، وكان قد أزاح من طريقه إلى اللقب أندية بحجم ريال بيتيس وبرشلونة الإسبانيين.

وفي الأسبوع الماضي، نجح باير ليفركوزن في الصعود لنصف نهائي البطولة ذاتها بعد فوزه في ربع النهائي على يونيون سانت غيلواز البلجيكي. والسؤال هو: هل يمكنه تكرار معجزة فرانكفورت؟

صلاح شرارة