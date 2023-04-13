 السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟

توماس مولر قائد بايرن وزملاؤه يعتذرون للجماهير في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي

توماس مولر قائد بايرن وزملاؤه يعتذرون للجماهير في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي

ينتمي الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" إلى ما تعرف عادة بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي إضافة إلى البوندسليغا: الدوري الإنجليزي (برميرليغ) والدوري الإسباني (لا ليغا) والدوري الإيطالي (سيريا ايه) والدوري الفرنسي (ليغ 1).

مختارات

وفي المواسم الأولى لانطلاقه قبل نحو ستين عاما كان الدوري الألماني لكرة القدم مثيرا وقمة في الامتاع، فلم تكن تتوقع في البداية من سيفوز بالبطولة في النهاية.

سنوات من الإثارة المطلقة قبل السيطرة البافارية

في المواسم السبعة الأولى لبطولة البوندسليغا، التي انطلقت في صيف عام 1963، فازت سبعة أندية مختلفة بالبطولة، بدأها كولونيا موسم 1963/1964، ثم في الموسم التالي آينتراخت براونشفايغ، ثم بايرن ميونيخ، ثم فيردر بريمن في الموسم الرابع، ثم بوروسيا مونشنغلادباخ، ثم ميونيخ 1860، ثم نورنبرغ في الموسم السابع، قبل أن يعود مونشنغلادباخ ويفوز بالبطولة مرة ثانية في موسمها الثامن عام 1970/1971.

ومثلت سنوات السبعينيات من القرن الماضي صراعا بين مونشنغلادباخ، بأساطيره من أمثال غونتر نيتسر ويوب هاينكس وبيرتي فوغتس، وبين بايرن ميونيخ بأساطيره مثل بيكنباور ومولر وسيب ماير على زعامة الكرة الألمانية، قبل أن تبدأ الهيمنة البافارية المطلقة منذ حقبة الثمانينيات وتستمر حتى الآن، باستثناء مواسم قليلة خطفت فيها أندية أخرى مثل هامبورغ وشتوتغارت وبريمن ودورتموند وكايزرسلاوترن البطولة من بين مخالب وأنياب بايرن ميونيخ. لكن منذ عام 2013، أي منذ عشرة مواسم البطل في ألمانيا بلا منازع هو بايرن ميونيخ.

ما هو دوري الفلاحين؟

يقول الصحفي "دانيل ميشل" من موقع "فوسبال نيوز" إنه عندما يهيمن فريق باستمرار على البطولة الوطنية، غالبًا ما يتحدث المشجعون بعدم احترام عن "Farmers League". والكلمة تأتي أصلا من اللغة الإنجليزية وتعني بالعربية "دوري فلاحين" أو "دوري مزارعين".

ويضيف ميشل: "وغالبا يمكن أيضا قراءة مصطلح "Farmers League" أكثر فأكثر فيما يتعلق بالدوري الألماني، لأن هيمنة بايرن المتواصلة على البطولة لها تأثير مقوض". ويوضح ميشل، أنه من حيث الهيمنة على البطولة المحلية لا يكاد يوجد وضع مشابه لوضع بايرن في ألمانيا بين نحو 50 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

لقطة من الجولة الأولى في أول موسم للدوري الألماني بوندسليغا أغسطس/آب عام 1963. مباراة أينتراخت فرانكفورت وكايزرسلاوترن. كانت البوندسليغا قمة التنافسية في البداية قبل أن يسيطر عليها بايرن.

لقطة من الجولة الأولى في أول موسم للدوري الألماني "بوندسليغا" أغسطس/آب عام 1963. مباراة أينتراخت فرانكفورت وكايزرسلاوترن. كانت البوندسليغا قمة التنافسية في البداية قبل أن يسيطر عليها بايرن.

بطولات أخرى أيضا "دوري فلاحين"

ويستدرك ميشل بأنه في كرواتيا ومنذ عام 2006 يفوز دينامو زغرب بالدوري الكرواتي باستثناء موسم 2016/2017، وفي مولدافيا يفوز شريف تيراسبول بالبطولة منذ 2001، باستثناء عامين فقط هما 2011 و 2015.

لكن موقع "غول كوم" يذكر أيضا أن "دوري المزارعين" أو "دوري الفلاحين" هو لقب تطلقه جماهير الدوريات الأخرى تندرا على الدوري الفرنسي (ليغ 1). ويقصدون أنها مسابقة يشارك فيها "أشخاص يقومون فعلا بالزراعة كوظيفة يومية ثم يلعبون كرة القدم في المساء وبالتالي، فإنهم يلمحون إلى أن لاعبي "ليغ 1" ليسوا ماهرين أو على مستوى لاعبي كرة القدم الآخرين في البطولات الخمس الكبرى الأخرى في أوروبا".

وجدير بالذكر أن مصطلح "دوري الفلاحين" يطلق أيضا من قبل مشجعين ساخرين على بطولة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ".

مفهوم آخر لـ"دوري المزارعين"

إذا أخذنا مصطلح "دوري المزارعين"، فالمزارع عادة ما يضع البذرة ويرعاها ويقف بجوارها حتى تنمو وتنضج وعندما يحصدها غالبا ما يبيع حصاده. ويشير موقع "شبورت بيلد" الألماني في هذا الصدد إلى أن عبارة "Farmers League "تصف دوريا ذا مستوى متوسط غالبا ما يستخدم كدوري من أجل التدريب" والتكوين.

وهذا الكلام ينطبق خصوصا على نادي بروسيا دورتموند، بلاعبيه السابقين عثمان ديمبلي وجايدون سانشو وإرلينغ هالاند، الذين رحلوا جميعا إلى الدوري الإنجليزي وينتظر أن يلحق بهم قريبا جود بيلينغهام.

إرلينغ هالاند أكمل نضجه في دورتموند الألماني ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي وعاد مع مانشستر سيتي ليقصي بايرن من دوري أبطال أوروبا (19/4/2023)

إرلينغ هالاند أكمل نضجه في دورتموند الألماني ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي وعاد مع مانشستر سيتي ليقصي بايرن من دوري أبطال أوروبا (19/4/2023)

وينطبق أيضا على لايبزيغ، الذي سينتقل هدافه الفرنسي كريستوفر نكونكو (لاعب العام في الدوري الألماني الموسم الماضي) إلى تشيلسي الموسم المقبل، بعد أن انتقل نجوم لايبزيغ في السابق مثل إبراهيما كانوتي ونابي كيتا (ليفربول)، وتيمو فيرنر (تشيلسي، قبل أن يعود لفريقه من جديد).

كما أن أحد أبرز لاعبي البوندسليغا هذا الموسم النجم الفرنسي كولو مواني على مشارف وداع فرانكفورت، ربما إلى خارج البوندسليغا.

ويقول موقع "شبورت بيلد"، إن الفرنسي نكونكو الذي يلعب حاليا في البوندسليغا للسنة الرابعة على التوالي "لم يكن قادرًا على تطوير علاقة وثيقة (بالدوري الألماني) على عكس لاعبين مثل ريبيري وروبن وبيتزارو وليفاندوفسكي".

جود بيلينغهام سيقود دورتموند في مباراته ضد بايرن

آثار وضعية "دوري الفلاحين" على المنافسة أوروبيا

إن السيطرة البافارية على مقدرات البطولة الألمانية وكذلك الرحيل المتواصل للنجوم من الدوري الألماني أو "الهروب"، إن جاز التعبير، قوّضا قدرة الكرة الألمانية على المنافسة بقوة على مستوى البطولات الأوروبية، مقارنة بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني مثلا.

ومنذ أن فاز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا في عام 2020، عام جائحة كورونا، على حساب باريس سان جرمان، لم يصعد من ألمانيا لا هو ولا غيره إلى نصف نهائي البطولة.

ففي العام التالي (2020/2021) خسر أمام باريس سان جرمان في ربع النهائي، وفي الموسم الماضي (2021/2022) خسر في مفاجأة غريبة أمام فيا ريال الإسباني. وهذا الموسم (2022/2023)، خرج بطريقة مهينة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدرب بايرن السابق بيب غوارديولا.

أما الأندية الألمانية الأخرى التي تلعب أمام بايرن دور "الكومبارس" في البطولة المحلية، إن جاز التعبير، فحدث ولا حرج ففي العام الماضي خرجت أندية دورتموند ولايبزيغ وفولفسبورغ من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وهذا الموسم خرج ليفركوزن من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وتحسنت أمور البعض الآخر، فخسر دورتموند في دور الـ16 أمام تشيلسي، لكنّ لايبزيغ خرج من نفس الدور بفضيحة، حيث خسر 7/صفر في لقاء العودة أمام مانشستر سيتي. وبقي فرانكفورت بدون أهداف في مواجهته مع نابولي وودع الدور نفسه بخسارتين: صفر-2 على أرضه وصفر-3 على أرض نابولي.

ويقول موقع شبورت بيلد إنه بعد إصابة مانويل نوير وغيابه عن المباريات وانتقال هالاند وليفاندوفسكي من المسابقة الألمانية لا يوجد حاليًا نجم واحد عالمي حقيقي في ما كان يُعتبر "أقوى دوري في العالم"، الدوري الألماني.

الأمل قائم!

لاعبو فرانكفورت يحملون كأس بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (19/5/2022)

لاعبو فرانكفورت يحملون كأس بطولة "الدوري الأوروبي" بعد الفوز على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (19/5/2022)

رغم هذا كله، لا يمكن أن نغفل "المعجزة" التي حققها الموسم الماضي فرانكفورت، حينما فاز بالدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) بدون أن يخسر مباراة واحدة في مشواره بالبطولة. في المباراة النهائية فاز فرانكفورت على غلاسكو رينجرز، وكان قد أزاح من طريقه إلى اللقب أندية بحجم ريال بيتيس وبرشلونة الإسبانيين.

وفي الأسبوع الماضي، نجح باير ليفركوزن في الصعود لنصف نهائي البطولة ذاتها بعد فوزه في ربع النهائي على يونيون سانت غيلواز البلجيكي. والسؤال هو: هل يمكنه تكرار معجزة فرانكفورت؟

صلاح شرارة

  • المدافع الكندي ألفونسو ديفيس (21 عاماً)، ولاعب الوسط الدولي جمال موسيالا (23/4/2022)

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    بايرن ميونيخ ـ ألمانيا 2013 ـ 2022

    كرَّس بايرن ميونيخ سيطرته على الدوري الألماني وتوج باللقب العاشر تواليا والـ32 في تاريخه، وهذا هو "الكلاسيكر" الـ52 الذي يكسبه العملاق البافاري من أصل 107 لقاءات مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في الـ"بوندسليغا". وهي المرة الأولى التي يتوج بها فريق بلقب الدوري للمرة العاشرة تواليا في البطولات الخمس الكبرى.

  • ألكسندرس ستاركوفس مدرب فريق سكونتو ريغا اللاتفي

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    فريق سكونتو ريغا Skonto Riga - لاتفيا 1991- 2004

    تأسس فريق سكونتو ريغا اللاتفي في عام 1991 وبدأ في الفوز منذ ذك الحين، حيث جمع 14 بطولة دوري حتى عام 2004. على مدى عشر سنوات في الدوري المحلي، لم يشكل أي فريق آخر تهديداً على مسيرته. لموسمين متتاليين، لم يخسر الفريق مباراة واحدة. يرتبط نجاحه بشكل وثيق بأليكساندرس ستاركوفس الذي كان مدرباً رئيسياً للنادي وحقق معه هذا الرقم القياسي. تم حل فريق سكونتو ريغا بعد إعلان إفلاسه في عام 2016.

  • لينكولن ريد إمبس وكوليدج يوروبا في مباراة نهائي كأس جبل طارق

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    لينكولن ريد إمبس - جبل طارق 2003-2016

    فاز فريق لينكولن ريد إمبس إف سي بـ 14 بطولة متتالية ويعتبر أنجح فريق كرة قدم في جبل طارق، بعد أن فاز بـ 26 لقباً وطنياً. في عام 2014 ، أصبح "ريد إمبس أول فريق في المنطقة يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكنه سقط أمام هافنار بولتفيلاغ من جزر فارو في الجولة الأولى من التصفيات.

  • جون كارو نجم روزنبورغ تروندهايم أمام بوروسيا دورتموند

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    روزنبورغ ـ النرويج 1992-2004

    تأُسس في مايو 1917. اشتهر فريق روزنبورغ بمساهماته في دوري أبطال أوروبا، إذ تأهل إلى دور المجموعات 11 مرة بين عامي 1995 و2007. وتمكن من الوصول مرتين إلى مرحلة خروج المغلوب. حقق النادي رقماً قياسياً بحصوله على 26 لقب دوري. من عام 1991 حتى عام 2004، فاز الفريق بـ 13 لقبًا متتاليًا، 10 منها تحت قيادة نيلز آرني إيجن. كان جون كارو (يمين) أحد أكبر نجومه، وانتقل سريعًا إلى أندية أوروبية أكبر.

  • جانب من مباراة باتي بوريسوف وليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2015

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    باتي بوريسوف ـ بيلاروسيا 2006-2018

    يقع مقر نادي باتي بوريسوف في مدينة باريساو الصغيرة، على بعد 75 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مينسك عاصمة بيلاروسيا. تأسست شركة BATE في عام 1973 وكونت فريقا رياضي لشركة بوريسوف لالكترونيات السيارات والجرارات. فاز بـ 13 بطولة وطنية على التوالي بين عامي 2006 و2018 ، ووصل إلى دوري أبطال أوروبا عدة مرات. أشهر لاعبيه هو ألكسندر هليب (وسط).

  • لوكا مودريتش في مباراة له مع فريق دينامو زغرب عام 2007

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    دينامو زغرب ـ كرواتيا 2006-2016

    اكتسب فريق دينامو زغرب سمعة طيبة في إنتاجه للاعبين الذين واصلوا مسيرتهم المهنية الناجحة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأشهرهم لوكا مودريتش. ومن بين أولئك الذين بدأوا النادي، أو كان لهم بمثابة نقطة الانطلاق لبقية أندية أوروبا: روبرت بروزينيكي، زفونيمير بوبان، ماتيو كوفاسيتش، وماريو ماندزوكيتش، ومؤخرًا داني أولمو وجوسكو غفارديول.

  • جانب من مباراة لوكوموتيف لايبزغ ودينامو برلين عام 1987

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    دينامو برلين ـ ألمانيا الشرقية 1979-1988

    تأسس فريق دينامو برلين عام 1966 وفاز بـ 10 ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني الشرقي السابق "أوبرليغا". كان الفريق مكروهاً على نطاق واسع بسبب صلاته بجهاز "الشتازي"(الشرطة السرية الألمانية الشرقية). مثل العديد من الأندية الأخرى بألمانيا الشرقية، عانى الفريق بعد سقوط الشيوعية، حيث تم شراء لاعبين كبار مثل اندرياس توم (الثاني من اليمين) من قبل أندية أكثر ثراءً في الدوري الألماني.

  • هنريك مخيتاريان نجم أرمينيا إف سي بيونيك يريفان السابق

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    بيونيك يريفان ـ أرمينيا 2001-2010

    قد يكون نادي "إف سي بيونيك يريفان" معروفًا بسبب المهاجم هنريك مخيتاريان الذي يظهر في الصورة (على اليمين) خلال مباراة تصفيات بدوري أبطال أوروبا لعام 2007. شارك النجم الأرمني في عدد من مباريات بيونيك والتي حصد خلالها 10 ألقاب بين عامي 2001 و2010 ، لكنه انتقل لاحقًا للعب مع شاختار دونيتسك وبوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وأرسنال واستقر الآن في نادي روما.

  • صورة لفريق اف سي شريف تيراسبول

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    نادي شيريف تيراسبول ـ مولدوفا 2001-2010

    تم تأسيس نادي "شيريف اف سي" في عام 1996 باسم تيراس تيراسبول ولكن في غضون عام، تدخلت شركة Sheriff Ltd لتمويل النادي ومقره في منطقة ترانسنيستريا شبه المستقلة ذاتياً في مولدوفا. بدأت انطلاقة النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة في 2001 وحصد 10 بطولات متتالية. هذا الموسم، دخل الفريق التاريخ من خلال بلوغه مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة.

  • فريق بي اف سي لودوغوريتس رازغراد البلغاري

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    نادي لودوغوريتس رازغراد ـ بلغاريا 2012 - ..

    تأسست شركة نادي لودوغوريتس رازغراد في عام 1945 ولم يكن النادي معروفاً على مدى عقود متتالية. بدأ النادي في الظهور في سبتمبر/أيلول 2010، عندما اشترى رجل الأعمال البلغاري كيريل دوموشيف نادي الدرجة الثانية آنذاك بهدف نقله إلى الدرجة الأولى. نجح النادي في الموسم نفسه في الانتقال للدرجة الأولى. منذ ذلك الحين، فاز بعشرة ألقاب - ولا يزال هذا العدد في ازدياد.

  • رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) ورئيس إم تي كيه في بودابست تاماس دويتش (يمين)

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    نادي إم تي كيه بودابست ـ المجر

    في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) لافتتاح ملعب Hidegkuti Nandor الجديد في عام 2016، كانت أيام مجد فريق إم تي كيه بودابست الذي حصد 10 ألقاب متتالية قد ولت منذ وقت طويل. فاز الفريق بالدوري المجري 23 مرة والكأس 12 مرة، كما فاز النادي بكأس السوبر المجري مرتين. في عام 1964 احتل المركز الثاني في كأس الأندية الأوروبية بعد الخسارة أمام سبورتنغ كلوب البرتغالي.

  • جانب من مباراة دينامو تبليسي وكارل زييس جينا في كأس كأس الكؤوس الأوروبية 1980/81

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    دينامو تبليسي ـ جورجيا 1990-1999

    هو الفريق الوحيد في جورجيا الذي فاز بالكأس الفضية الأوروبية. أشهر مدربي الفريق هو نودار أخالكاتسي، الذي قاد الفريق إلى اللقب السوفيتي عام 1978، وكأس الاتحاد السوفيتي مرتين ( 1976 و1979 )، وكأس الكؤوس الأوروبية. فاز بالدوري الجورجي 16 مرة و13 بكأس جورجيا. في الصورة يظهر اللاعبون وهم يحتفلون بفوزهم 2-1 على فريق ألمانيا الشرقية كارل زييس جينا في نهائي 1981 بكأس الكؤوس الأوروبية سابقاً.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

يونيون برلين في المركز الأول بقائمة الدوري لستة أسابيع متتالية حتى الآن

مواضيع ذات صلة

Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - SV Werder Bremen, 14. Spieltag in der Allianz Arena: Sadio Mane von München sitzt auf dem Rasen. Anderthalb Wochen vor dem WM-Start musste Bayern-Starzugang Sadio Mané nach 20 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Wie schwer Afrikas Fußballer des Jahres verletzt ist, war offen.

تقارير: مشاحنة بين ماني وساني تستنفر إدارة بايرن ميونيخ 13.04.2023

يبدو أن الخسارة أمام مانشستر سيتي أثرت أيضا على محيط فريق بايرن ميونيخ. فقد أشارت تقارير مختلفة إلى حدوث مشاحنة بين نجمي الفريق البافاري ساديو ماني وليروي سانيه جعلت إدارة بايرن تجتمع فيما بينهما لتقييم الوضع.

GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. TSG 1899 Hoffenheim / 15.04.2023, Allianz Arena, Muenchen, GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. TSG 1899 Hoffenheim, im Bild Serge Gnabry FC Bayern 7 im Zweikampf gegen Angelio / Angelino Hoffenheim 11 *** GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs TSG 1899 Hoffenheim 15 04 2023, Allianz Arena, Munich, GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs TSG 1899 Hoffenheim, in picture Serge Gnabry FC Bayern 7 in duel against Angeli o Angelino Hoffenheim 11 nordphotoxGmbHx/xStraubmeier nph00004

الدوري الألماني ـ بايرن المُخيّب يحتفظ بالصدارة بفضل شتوتغارت المقاتل 15.04.2023

حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني رغم تعادله المخيب مع ضيفه هوفنهايم، بعد أيام معدودة على سقوطه المذل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك بفضل خدمة كبيرة من المقاتل شتوتغارت الذي فرض التعادل على دورتموند.

Soccer Football - Champions League - Group G - Manchester City v Borussia Dortmund - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 14, 2022 Manchester City manager Pep Guardiola Action Images via Reuters/Carl Recine

غوارديولا يتوقع أداء أفضل لبايرن في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 17.04.2023

رغم فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يتوقع انتفاضة من الفريق البافاري خاصة بعد الأزمة الداخلية للفريق بسبب الخلاف بين لاعبيه ماني وساني.