السخرية تُلاحق فيرنر مجددا

يبدو أن الانتقادات والسخرية ستظل ترافق تيمو فيرنر فوق الملاعب الإنجليزية. الدولي الألماني ولاعب توتنهام الجديد، تعرض للسخرية مجددا بعد قيامه بإشارة اعتبرتها الجماهير مؤشرا على "فشله" منذ البداية.

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تيمو فيرنر لاعب توتنهام الجديد، تعرض لحملة سخرية بعد قيامه بإشارة "خاطئة"، اعتبرتها جماهير الفرق المنافسة لتوتنهام أنها مؤشر على "فشل" تيمو فيرنر منذ البداية.

ونشر فريق توتنهام على حسابة الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتقديم تيمو فيرنر كلاعب جديد للفريق اللندني. يُشار إلى أن توتنهام تعاقد مع تيمور فيرنر على سبيل الإعارة من فريق لايبزيغ الألماني حتى نهاية الموسم، ويتضمن عقد الإعارة بند خيار شراء اللاعب في الصيف.

وأشارت "ذا صن" أن سبب سخرية الجماهير من تيمو فيرنر هو أن اللاعب الألماني أشار بيده بشكل خاطئ إلى الديك الذهبي الذي يتواجد على قمة المدرج الجنوبي لملعب توتنهام. يُذكر أن الديك هو شعار فريق توتنهام الإنجليزي.

ويظهر أن تيمو فيرنر وجه أصبعه إلى يسار الديك عوضا عن أن يشير إليه بشكل مباشر. وأوضحت "ذا صن" أن السبب يعود جزئيا إلى كيفية التقاط الصور من طرف الكاميرا.

ورغم أن قدوم تيمو فيرنر أدخل السعادة على قلوب جماهير توتنهام، لاسيما وأنها تدرك جيدا أهمية الدولي الألماني للفريق في هذه الفترة من الموسم. بيد أن جماهير الفرق المنافسة لم تتردد في السخرية من فيرنر.

وكتب مشجع يقول :"لقد ضيع منذ البداية". وأضاف آخر:" لا يمكن حتى أن يشير بدقة (للديك)، وليس لديه أي فرصة للتسديد نحو المرمى".

وكتب آخر يقول:"سيضيع كل فرصة (تتاح له)". أما مشجع أخر فكتب:"حاول الإشارة إلى الديك، لكنه ضيع".

يُذكر أن تيمو فيرنر (27 عاما)، كان محط سخرية من فئة كبيرة من الجماهير بسبب إضاعته لفرص محقق عندما كان يحمل قميص فريق تشيلسي.

من جهة أخرى، تأمل جماهير توتنهام أن يساعد تيمو فيرنر فريقها على مواصلة مستواه الرائع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ لا يبتعد "السبيرز" عن المتصدر ليفربول سوى بـ6 نقاط.