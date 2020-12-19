السجن 897 عاماً لأمريكي.. فما هي الجرائم التي ارتكبها؟

أصدر القضاء الأمريكي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 897 عاماً على رجل بعد إدانته باختطاف واغتصاب 9 سيدات ما بين عامي 1991 و2006، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام لمدينة ساكرمنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا.



وكانت هيئة المحلفين قد أدانت الرجل الشهر الماضي بارتكاب 46 واقعة اعتداء على النساء التسع، واللاتي شهدن ضد المتهم بما ارتكبه من فظائع، وفقاً لما ذكره موقع "سي إن إن" الأمريكي.

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واستغرق سعى الضحايا التسع للعدالة والقصاص من المتهم المدعو روي شارليس والير، والبالغ من العمر 60 عاماً، حوالي عشرة أعوام.

"وقام المتهم بعدة حالات باقتحام المنزل وتقييد الضحايا والاعتداء عليهن جنسياً بشكل متكرر"، وفقاً لما ذكره محقق الشرطة أفيس بيري. ويضيف بيري أن المتهم اعتاد على "شن هجومه في المساء واختطاف الضحية واصطحابها للمكان الذي قام فيه باغتصابهن"، كما قام المتهم بالسرقة من منازل الضحايا.

ومنذ عام 2006، تمكنت الشرطة بالفعل من الوصول لأدلة من الحمض النووي للمتهم، إلا إنها لم تتمكن من التأكد من هويته لعدم وجود اسمه على قاعدة البيانات الجنائية الخاصة بولاية كاليفورنيا. ولكن تمكنت السلطات أخيراً من الاقتراب للمتهم في عام 2018 عندما خلف أثره بموقع ارتكابه لواقعة اعتداء جديدة على ضحية أخرى.

وباستخدام علم الأنساب الجيني الاستقصائي IGG تم التعرف على الأسرة التي ينتمي لها المتهم، لتبدأ الشرطة بعدها في اشتباه والير وإلقاء القبض عليه.

وقال مكتب المدعي العام لمدينة ساكرمنتو أن "الضحايا انتظرن العدالة لعقود، وفقط من خلال استخدام IGG كان التعرف على والير وإلقاء القبض عليه ممكناً".

د.ب/خ.س