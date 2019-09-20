 السجن 15 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين بالجزائر | عالم المنوعات | DW | 25.09.2019

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منوعات

السجن 15 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين بالجزائر

قضت محكمة عسكرية جزائرية الأربعاء بسجن شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب سياسي، 15 عاما بتهمة "التآمر ضد الجيش". كما قضت المحكمة أيضا بالسجن 20 عاما غيابيا على وزير دفاع سابق.

Algerien SAID Bouteflika - Bruder des EX-Präsidenten - festgenommen (Imago Images/Zuma/B. Bensalem)

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر اليوم الأربعاء ( 25 سبتمبر/ أيلول) عقوبة السجن 15 عاما بحق كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

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خطوات تصعيدية جديدة في الجزائر منها اعتقال نشطاء من الحراك ومنع انضمام متظاهرين من خارج العاصمة للحراك، فهل ينال الترهيب من ثورة الجزائريين؟ (20.09.2019)

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 من كانون الأول/ديسمبر المقبل. ويتوافق هذا التاريخ مع المهل التي سبق أن طلبها الرجل القوي في النظام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. (15.09.2019)

وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون في مايو/ أيار وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة.

وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان، ويسعى المحتجون حاليا إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين عاما ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب نفس المصدر .

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.

ع.أ.ج/ هـ د  (رويترز/ أ ف ب)

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/XinHua)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    شعلة الاحتجاجات

    بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل 2019، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بذلك شهوراً من التكهنات حول إعادة ترشحه لولاية جديدة. وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ إفتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة رافضة.

  • Screenshot Twitter Account JohnHanaDahli (Twitter/JohnHanaDahli)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    من العالم الافتراضي

    انطلقت الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في بادئ الأمر عبر دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة "مواطنة" وحركات وأحزاب المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه. وتشهد العاصمة الجزائرية ومدن أخرى منذ الجمعة الماضي تظاهر الآلاف من الجزائريين، أغلبهم من الشباب.

  • Algerien - Studentenproteste (picture-alliance/F. Batiche)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    "لا للعهدة الخامسة"

    عبر المتظاهرون في الجزائر عن رفضهم ترشح بوتقليفة لولاية خامسة من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة" وأخرى مثل"لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة الى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة الى أغان معارضة للحكومة يرددها عادة المشجعون في الملاعب.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    سلمية الاحتجاجات

    تتسم الاحتجاجات الحالية، التي تعد الأكبر منذ تولي الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999، بالسلمية وسط انتشار أمني غير مسبوق. كما انتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، للتمركز في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    صحوة الشعب

    يشارك في الاحتجاجات مختلف أطياف المجتمع الجزائري. وشكل الشباب الفئة الأكثر حضوراً في الشارع. كما انضم آلاف الطلبة الجزائريين إلى الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة. وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر يشارك صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج ضمن موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة.

  • Algerien Wahlen | Kundgebung des Kandidats Rachid Nekkaz (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    مرشحون خطفوا الأضواء

    يقف أمام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرشحون آخرون، أمثال الجنرال السابق، علي غديري، وكذلك المرشح الإسلامي عبد السلام مقري، الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين. بالإضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي خطف الأضواء إثر التفاف حشود من المؤيدين حوله أمام مقر بلدة الجزائر الوسطى، ما دعا الشرطة إلى اجباره على مغادرة المكان.

  • Algerien Bouteflika Amtseid (Reuters)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    المرشح "الغائب"

    عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الثاني والثمانين السبت المقبل، موجود منذ الأسبوع الماضي في جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجمهورية. بوتفليقة، الذي تولى الرئاسة منذ عام 1999، لم يظهر علنا إلا نادراً منذ أصيب بجلطة دماغية في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    جمعة "مليونية"

    يستعد الجزائريون المعارضون لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة للخروج في مسيرات مليونية (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019). ويأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر فيسبوك، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في نيسان/إبريل المقبل.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/abaca/B. Ramzy)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    تسريبات محرجة

    في ظل الاحتجاجات، ظهر تسريبان: الأول خص وثائق سرية لأجهزة الاستخبارات المحلية، نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية وكشفت عن كيفية وصول بوتفليقة إلى موقع الرجل الثاني في النظام الجزائري. أما التسريب الثاني فيعود إلى مكالمة هاتفية بين عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مع علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من النظام، تتضمن جزءاً من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات (لم يتم تأكيد صحة التسريب رسميا).

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    يوم حاسم في تاريخ الجزائر

    ورغم تواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة، قال مدير حملته الانتخابية يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير) إن الرئيس سيقدم بشكل رسمي أوراق ترشحه لولاية جديدة في الثالث من مارس/ آذار، أي 15 يوماً قبل الانتخابات. ما قد يوسع من حالة الرفض للعهدة الخامسة ويجعله يوماً حاسماً في مصير البلاد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

منذ لحظة الإعلان عن ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والأحداث تتسارع، بدءاً من الاحتجاجات إلى التسريبات السلبية عن الرئيس الحالي ومعسكره، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في الحراك الشعبي ضد الحكومة. (01.03.2019)  

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