السجن مع وقف التنفيذ لسوري بتهمة دعم الإرهاب في ألمانيا

أدانت محكمة مدينة شتوتغارت اليوم الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) سوريا مقيما في ألمانيا منذ نهاية عام 2014 بدعم تنظيم جبهة النصرة. وتبين لدى المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما، شارك كعضو في فرقة تابعة للجيش السوري الحر عام 2014 في تسليم أسير من تنظيم داعش لعناصر في جبهة النصرة في صفقة تبادل أسرى.

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وحتى وقت قريب، كان المتهم ينفي مشاركته في تسليم الأسير. وفي الجلسة الأخيرة ألغت المحكمة الاتهام الموجه إليه بالمشاركة في أسر الداعشي بسبب عدم كفاية الأدلة. وأخذت المحكمة في اعتبارها إسهام المتهم في الكشف عن ملابسات قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب وأنه لم يرتكب حتى الآن جرائم في ألمانيا ولا يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف.

وتم القبض على المتهم في شباط / فبراير الماضي بالقرب من مدينة كارلسروه، وأودع السجن على ذمة التحقيق حتى نهاية آذار/ مارس الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الداعشي الذي تم أسره في سوريا، صالح أ، فر بعد ذلك إلى ألمانيا، وقضت محكمة في مدينة دوسلدورف في حزيران/ يونيو الماضي بسجنه لمدة سبعة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)