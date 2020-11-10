 السجن مع إيقاف التنفيذ لشرطي ألماني أدين بإثارة الفتنة ضد مهاجرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.11.2020

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السجن مع إيقاف التنفيذ لشرطي ألماني أدين بإثارة الفتنة ضد مهاجرين

استخدم الشرطي الألماني عبارات تحريض ضد مهاجرين بشبكة الانترنت واستخدم مصطلحا مسيئا لمهاجرين من شمال أفريقيا؛ لتحكم عليه محكمة بكولونيا بالسجن لعدة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة مالية، لكن لم يتم بعد إيقافه بعد العمل.

صورة من الأرشيف للشرطة في كولونيا ليلة رأس السنة (2016/2017) التي شهدت تحرشا جماعيا وأدعت لتحول في المزاج العام ضد اللاجئين.

صورة من الأرشيف للشرطة في كولونيا ليلة رأس السنة (2016/2017) التي شهدت تحرشا جماعيا وأدعت لتحول في المزاج العام ضد اللاجئين.

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا اليوم الثلاثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 3000 يورو، بحق شرطي أدين بالدعوة العلنية إلى ارتكاب جرائم، وإثارة الفتنة.

مختارات

دافع أغلب الصحف الألمانية عن الإجراءات الأمنية التي أتبعتها الشرطة مع مجموعات من شمال أفريقيا ليلة رأس السنة في كولونيا، لكنها انتقدت وصف الشرطة لهؤلاء بـ"نافريس"، وهو ما كانت الشرطة قد اعتذرت عنه في حينه.

أثارت تغريدة لشرطة ولاية شمال الراين وستفاليا على تويتر خلال احتفالات رأس السنة جدلا كبيرا واستياء في أوساط الجالية المغاربية في ألمانيا حتى بعد اعتذار الشرطة، وذلك بسبب مصطلح "نافريس" اعتبره الكثيرون عنصري ومسيئ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشرطي (55 عاما) دعا عبر الإنترنت إلى "العنف وإجراءات تعسفية" ضد مهاجرين، ورأت أن فرض غرامة مالية لم يعد يكفي في هذه القضية، "لأسباب وقائية عامة".

وتضمنت صحيفة الدعوى اتهاما للشرطي بأنه استخدم في أيلول/ سبتمبر 2019 على صفحة في فيسبوك متاحة للجمهور، وصف "نافري" للتحقير من شأن مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا.

علاوة على ذلك فإنه قد كتب أيضا أن "هناك عددا كبيرا جدا من المجرمين من شمال أفريقيا في كولونيا، وفقا لما نقله موقع "شبيغل أونلاين" عن صحيفة "بيلد". وقد صاغ الشرطي النص الذي كتبه بمفردات شديدة العدوانية. وكان الشرطي اعترف بالمساهمة التي كتبها على الصفحة.

يذكر أن هناك إجراءَ تأديبيا لا يزال جاريا ضد الشرطي الذي لم يتم وقفه عن العمل بعد. وجاءت مساهمته على خلفية أنه قرأ آنذاك شيئا عن عملية سطو زُعِمَ أن أشخاصا من شمال أفريقيا ارتكبوها بحق اثنين من المثليين.

وقال الشرطي إن مصطلح "نافري" يجري استخدامه داخليا في الشرطة ويُقْصَد به "المسجلون خطر من شمال أفريقيا"، وقد اعتذر الشرطي لاحقا وقال إنه كان مريضا آنذاك وكان لديه كثير من الوقت لنشر مساهمات عبر فيسبوك.

ورد الادعاء العام بأن تصريح الشرطي لم يكن حادثة فردية، وأشارت ممثلة الادعاء إلى أن الشرطي استخدم هذا التصريح في منشورات أخرى ذات المحتوى اليميني.

إ.ع/ص.ش (د ب أ)

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