 السجن مدى الحياة لكندي-لبناني أدين بهجوم معاد للسامية بباريس عام 1980 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.04.2023

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السجن مدى الحياة لكندي-لبناني أدين بهجوم معاد للسامية بباريس عام 1980

قضت محكمة جنائية خاصة في فرنسا بسجن المتهم الوحيد في قضية تفجير كنيس يهودي وقع قبل 43 عاماً في باريس. يقول القضاء إن التفسيرات "المتغيرة" و"غير الموثوقة" للمتهم لم تكن مقنعة رغم أنه قد أفرج عنه سابقاً لعدم كفاية الأدلة.

صورة من موقع التفجير تُظهر رجال إطفاء يقفون بجانب عربة سيارة ودراجة نارية في 3 أكتوبر 1980

كان الهجوم هو الأول الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

بعد 43 عاماً على الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة الجمعة (21 أبريل/نيسان 2023) حكمها على المتهم الوحيد في هذا الاعتداء، وهو اللبناني-الكندي حسن دياب (69 عاماً) - الذي حوكم غيابياً ويؤكّد براءته - بالسجن مدى الحياة.

مذكرة توقيف

وبعد ثلاثة أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس على هذا الأستاذ الجامعي بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.

مختارات

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رداً على الحكم في مؤتمر صحافي: "سننظر بعناية في الخطوات المقبلة التي ستختار الحكومة الفرنسية والمحاكم الفرنسية اتخاذها. لكننا سنكون موجودين دائماً للدفاع عن الكنديين وحقوقهم".

كانت النيابة قد طلبت عقوبة السجن مدى الحياة، وهي العقوبة الوحيدة "المعقولة" ضد دياب، قائلة إنه "لا شك" في أنه منفذ هذا الهجوم المعادي للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص (ثلاثة فرنسيين وامرأة إسرائيلية) وجرح 47 شخصاً.

ومن جهته، طالب الدفاع بالبراءة لموكّلهم وحضّوا القضاة الخمسة على "تجنب خطأ قضائي".

وقال وليام بوردون محامي حسن دياب بعد صدور الحكم: "الحصول على حكم بالبراءة من واحد من أخطر الهجمات وحتى لو كان الملف هشاً للغاية ... في هذا البلد، أصبح مهمة مستحيلة".

معلومات استخباراتية

ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك وأسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1980.

وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحقّقون بناء على معلومات استخباراتية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقّة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاماً على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي يفترض أنها مكونة من خمسة أشخاص والتي نفّذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوّة الناسفة وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجّرات التي انفجرت أمام الكنيس.

ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتّهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980.

وتواجه الاتهام والدفاع أيضا بشأن صورة أخرى هي صورة سيئة النوعية لجواز سفر حسن دياب ركّز عليها الاتهام.

وجواز السفر اللبناني الذي صودر في 1981 في روما من رجل يعتقد أنّه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-فرع العمليات الخاصة، عليه أختام دخول وخروج من إسبانيا، البلد الذي يعتقد أنّ المجموعة انطلقت منه في تواريخ قريبة من تاريخ التفجير.

أفرج عن دياب سابقاً من سجن فرنسي بعد أن أسقطت السلطات الفرنسية تهم الإرهاب المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة

ترى النيابة الفرنسية أنّ "حجج دياب التي لا تُصدّق "أفضت إلى قناعة بتجريمه".

النيابة: "حُحج لا تُصدق"

وترى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنّ جواز السفر يشكل "عنصرا تجريمياً" وأنّ "حجج دياب التي لا تصدّق" بشأن جواز سفره "أفضت إلى قناعة بتجريمه".

واعتبرت المحكمة أن هذه "القطعة المركزية" تثبت عضوية حسن دياب في المنظمة وأن هناك "عناصر مادية تؤكد صحة المعلومات" بأنه منفذ التفجير، وبالتالي رفضت "الحجج" التي قدمها دياب بأنّه فقد جواز السفر هذا وأنّه لم يكن في باريس أو إسبانيا عند وقوع الاعتداء لأنه كان يجتاز امتحاناته في جامعة ببيروت.

وأشار رئيس المحكمة كريستوف بتيتو إلى أن التفسيرات "المتغيرة" و"غير الموثوقة" لحسن دياب بشأن جواز السفر لم تُقنع المحكمة. وردّ الدفاع بأنّه "لا وجود لأيّ عنصر مادّي ولا دليل" يسمح "بتأكيد" أنّ موكّله كان في فرنسا عند الوقائع.

القضاء يتراجع في قراره

وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضاً، اعتبر قاضيا التحقيق أنّ وجوده في لبنان خلال الهجوم "مرجّح" وأمرا بردّ الدعوى في كانون الثاني/ يناير 2018.

وبعد الإفراج عنه، عاد إلى كندا. لكنّ القضاء تراجع عن قراره بعد ثلاث سنوات وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق على المحكمة الجنائية الخاصة.

وسمح هذا بجمع أقوال 320 شخصاً كانوا موجودين في الكنيس عندما انفجرت القنبلة في الشارع، تقدّموا بدعوى جديدة بعد أربعة عقود من "الصمت القسري"، كما أشار أحد محاميهم دافيد بير.

وقال إنّ موكّليه "ليسوا مدفوعين بروح الانتقام ولا يبحثون بشكل خاص عن مذنب ... بل يريدون إحقاق العدل".

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، د ب ا)

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  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

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  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

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