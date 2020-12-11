السجن مدى الحياة لسليم عياش المدان بقتل رفيق الحريري

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة (11 ديسمبر/ كانون الأول) بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى "حزب الله" وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005. وجرت محاكمة عياش غيابيا، وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.

وقال القاضي الأسترالي ديفيد ري أثناء قراءة قرار المحكمة "كان الهجوم يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل... استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت".

وأدى اغتيال الحريري إلى دخول لبنان في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 مما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية المتناحرة.

وقالت القاضية جانيت نوسورذي "الجرائم التي ارتكبها السيد عياش بالغة الخطورة، كان له دور محوري في الهجوم". وأضافت "لبنان ديمقراطية برلمانية وينبغي أن يجري عزل السياسيين والقادة فيه عن طريق صندوق الاقتراع وليس برصاصة أوقنبلة".

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بتطبيق عقوبة السجن المؤبد عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدين بها عياش.

وحوكم عياش (57 عاما) غيابيا وأدين في آب/أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين. ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

يذكر أنه في 2007، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا، وقدّمها على أنّها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية.

هـ,د/ ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)