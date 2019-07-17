 السجن لمزارعين استوردا السائل المنوي للخنازير | عالم المنوعات | DW | 14.08.2019

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منوعات

السجن لمزارعين استوردا السائل المنوي للخنازير

بعدما استوردا بطريقة غير قانونية السائل المنوي للخنازير البرية من الدنمارك باستخدام زجاجات الشامبو، أصدر القضاء الاسترالي أحكاماً بالسجن بحق اثنين من مزارعين تربية الخنازير في أستراليا.

Hausschweine im Stall (picture-alliance/Arco Images)

صورة من الأرشيف.

صدرت أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنتين، بحق اثنين من مزارعي تربية الخنازير في غرب أستراليا، استوردا بطريقة غير مشروعة السائل المنوي للخنازير البرية من الدنمارك باستخدام زجاجات الشامبو.

وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية بريدجيت ماكنزي اليوم الأربعاء (14 أغسطس/آب 2019) إن توربن سويرينسن وهينينج لاو، وهما موظفان في مزرعة الخنازير "GD Pork" في أستراليا، قد صدرت بحقهما أحكاما بالسجن أمس الثلاثاء بتهمة خرق قوانين الأمن البيولوجي في الفترة من أيار/مايو 2009 إلى آذار/مارس 2017 . وقالت إن ما ارتكبه الاثنان من عمل غير قانوني قد عرض قطاع تربية الخنازير في البلاد "لخطر جسيم".

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وكان الاثنان قد أقرا بتهم متعددة تتعلق بالمساعدة في الاستيراد غير القانوني للسائل المنوي للخنازير على مدى عدة سنوات. وصدر حكم بحق سورينسن، المدير الإداري للمزرعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينما حكم على لاو، مدير الإنتاج، بالسجن لمدة عامين.

وتم تغريم شركة المزرعة، التي تجري تصفيتها حاليا، مبلغا قدره 500 ألف دولار أسترالي (340 ألف دولار أمريكي). وجلب مستثمرون دنماركيون السائل المنوي للخنازير إلى أستراليا، وتم استخدامه في برنامج الشركة للتخصيب الاصطناعي للخنازير.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية باستخدام السائل المنوي المستورد، تم تلقيح ما لا يقل عن 199 أنثى من الخنازير، مما أدى إلى ولادة أكثر من 2000 خنزير صغير

وقالت الوزيرة ماكنزي: "يمكن أن يحتوي السائل المنوي للخنازير على عدد من الأمراض الغريبة، بما في ذلك متلازمة بورسين الإنجابية والتنفسية، التي يمكن أن تدمر قطعان الخنازير الأسترالية".

ر.م/ه.د ( د ب أ)

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    الكاتب: بيتر هيله/ أخيم زيغيلو


مختارات

حيوانات برية تزور المدن الألمانية

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