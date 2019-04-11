 السجن سنة بحق جوليان أسانج وموقع ويكيلكس يستنكر | أخبار | DW | 01.05.2019

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أخبار

السجن سنة بحق جوليان أسانج وموقع ويكيلكس يستنكر

حكمت محكمة في لندن بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما أدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات. وموقع ويكيليكس يعتبره الحكم "انتقاما".

London Julian Assange Ankunft Gerichtsverhandlung Faust (Getty Images/AFP/D. Leal_Olivas)

استنكر موقع ويكيليكس الحكم الصادر عن محكمة بريطانية اليوم الأربعاء بسجن مؤسس الموقع جوليان أسانج 50 
أسبوعا، لإدانته بانتهاك شروط الكفالة، ووصف الموقع الحكم بأنه "مروع بقدر ما هو انتقامي". وكتب الموقع، على حسابه على موقع "تويتر"، :"لدينا مخاوف واسعة بشأن عدالة جلسات الاستماع المتعلقة بتسليمه (أسانج) للولايات المتحدة".

وأصدرت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء (الأول من مايو/ أيار) حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لسنة ونصف الشهر، وذلك لإدانته بانتهاك شروط الكفالة في بريطانيا.

وكانت الشرطة قد أخرجت أسانج (47 عاما) بالقوة من سفارة الإكوادور في لندن في 11 نيسان/أبريل الماضي، حيث مكث سبع سنوات داخل المبنى لتجنب التوقيف.

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بريطانيا تعتقل أسانج بعد تخلي الإكوادور عنه

وفي اليوم ذاته، تمت إدانته لكونه لم يسلم نفسه للسلطات البريطانية في مذكرة تعود لعام 2010 تتعلق باتهامات باعتداء جنسي في السويد، تم إسقاطها لاحقا.

كما أن هناك طلبا من الولايات المتحدة لتسليمه إليها، وذلك على خلفية اتهامات بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010 . 

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


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