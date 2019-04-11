السجن سنة بحق جوليان أسانج وموقع ويكيلكس يستنكر

استنكر موقع ويكيليكس الحكم الصادر عن محكمة بريطانية اليوم الأربعاء بسجن مؤسس الموقع جوليان أسانج 50

أسبوعا، لإدانته بانتهاك شروط الكفالة، ووصف الموقع الحكم بأنه "مروع بقدر ما هو انتقامي". وكتب الموقع، على حسابه على موقع "تويتر"، :"لدينا مخاوف واسعة بشأن عدالة جلسات الاستماع المتعلقة بتسليمه (أسانج) للولايات المتحدة".

وأصدرت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء (الأول من مايو/ أيار) حكما بسجن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لسنة ونصف الشهر، وذلك لإدانته بانتهاك شروط الكفالة في بريطانيا.

وكانت الشرطة قد أخرجت أسانج (47 عاما) بالقوة من سفارة الإكوادور في لندن في 11 نيسان/أبريل الماضي، حيث مكث سبع سنوات داخل المبنى لتجنب التوقيف.

مشاهدة الفيديو 01:52 شارك اعتقال جوليان أسانج إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Ge0C بريطانيا تعتقل أسانج بعد تخلي الإكوادور عنه

وفي اليوم ذاته، تمت إدانته لكونه لم يسلم نفسه للسلطات البريطانية في مذكرة تعود لعام 2010 تتعلق باتهامات باعتداء جنسي في السويد، تم إسقاطها لاحقا.

كما أن هناك طلبا من الولايات المتحدة لتسليمه إليها، وذلك على خلفية اتهامات بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010 .

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)