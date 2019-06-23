 السجن خمسة أعوام لألمانية عائدة من تنظيم ″داعش″ | أخبار | DW | 05.07.2019

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أخبار

السجن خمسة أعوام لألمانية عائدة من تنظيم "داعش"

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة ألمانية خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية". ما قصة العائدة من التنظيم الإرهابي، حسب بيانات الادعاء العام؟ ما حيثيات الحكم عليها؟

Deutschland Stuttgart Prozess gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin (picture-alliance/dpa/M. Murat)

قضت المحكمة العليا في شتوتغارت الألمانية اليوم الجمعة (الخامس من تموز/يوليو 2019) بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي. وكان المتهمة (32 عاماً) عاشت في سوريا والعراق خلال الفترة من نهاية عام 2013 حتى آب/أغسطس عام 2017. وتم القبض عليها في منتصف عام 2018 في مدينة بادن-بادن الألمانية عقب عودتها من هناك.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة لمدة ستة أعوام، بينما طالب محاميها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. وكانت المتهمة تبرأت من التنظيم خلال المحاكمة.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت المرأة عقب فترة قصيرة من وصولها إلى سوريا من مقاتل ينتمي للتنظيم الإرهابي لم تكن على معرفة به في ذلك الحين. وعاشت المتهمة، زابينه إس، معه وكانت تدير شؤون المنزل.

وبحسب بيانات صحيفة الدعوى، قامت المتهمة بتمجيد الحياة في كنف "داعش" في عدة مدونات على الإنترنت، بغرض جذب أكبر عدد ممكن من الأفراد للسفر إلى مناطق النزاع.

ولقي زوج المتهمة حتفه بعد ذلك خلال معارك.

خ.س/ح.ز(د ب أ)

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    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

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  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


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