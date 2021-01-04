 السجن ثلاث سنوات لمدون جزائري بتهمة ″إهانة″ رئيس الجمهورية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.01.2021

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السجن ثلاث سنوات لمدون جزائري بتهمة "إهانة" رئيس الجمهورية

حكم على مدون جزائري من مؤيدي الحراك بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون واعتبرت تمس بالسلطات والدين. وتتهم منظمات حقوقية السلطات الجزائرية بالتضييق على حرية التعبير.

الرسوم التي نشرها المدون وليد كشيدة اعتبرت مهينة للرئيس عبد المجيد تبون وللدين

الرسوم التي نشرها المدون وليد كشيدة اعتبرت مهينة للرئيس عبد المجيد تبون وللدين

حكمت محكمة جزائرية اليوم الاثنين (الرابع من يناير/كانون الثاني 2021) على المدون وليد كشيدة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين"، وفق النيابة العامة في سطيف (شمال شرق).

وقال قاسي تانساوت منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر، "حكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن 3 سنوات مع النفاذ فضلا عن غرامة. الوضع خطر جدا في وقت كنا نتوقع أن يفرج عنه اليوم". وأضاف "علينا الآن أن نرص الصفوف إلى جانب المحامين خلال الاستئناف". وأكد المحامي مؤمن شادي لوكالة فرانس برس هذا الحكم القاسي.

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بعد تلقيه العلاج في ألمانيا لإصابته بعدوى فيروس كورونا وعودته إلى البلاد وقع الرئيس الجزائري على المرسوم الخاص بالتعديلات الدستورية، لتصبح نهائية وتدخل حيز التنفيذ.

قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون عاد إلى بلاده "سالما معافى" بعد رحلة علاج في ألمانيا إثر إصابته بكورونا، وكانت تكهنات قد أثيرت حول طبيعة مرض تبون وأعادت إلى الذاكرة وضع الرئيس السابق بوتفليقة.

في الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة ملاحقة واعتقال ناشطين وصحفيين في بلدان عربية، أبرزها مصر والمغرب والجزائر، وهذا ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات تستغل أزمة كورونا للتضييق على الحريات.

وكانت النيابة العامة في سطيف (طلبت السجن خمس سنوات في حق وليد كشيدة (25 عاما). والناشط المعروف لدى شباب سطيف موقوف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد المجيد تبون اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين. ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك ميْمز" التي يديرها على فيسبوك.

وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "السلطة تتمسك بخريطة الطريق الاستبدادية وتقرر خطوة متشدد أخرى استعداداً للانتخابات التشريعية، وتشديد العقوبات هو الدليل".

وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية.  وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. لكن بحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".

وقد أصبحت قضية وليد كشيدة رمزا لتقييد حرية التعبير وقمعها على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. ويطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه مع تناقل صورة له يضع فيه نظارتين شمسيتين مرفقة بشعارات منها "الحرية لكشيدة!" و"الرسوم الهزلية ليست جريمة!"، على فيسبوك وتويتر.

وتضاعفت القضايا القانونية المشابهة لقضية كشيدة في العام 2020.

ويحاكم حالياً مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمال شرق)، في أربع قضايا كلها على صلة بمنشوراته على فيسبوك. ومن بين التهم الموجهة إليه "المساس بالمصلحة الوطنية". وقال بن جامع لوكالة فرانس برس إن السلطات "تضاعف عدد الدعاوى لزيادة احتمال الإدانة".

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)

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