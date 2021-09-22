 السجن ثلاث سنوات لألماني أدين بالتحريض على اليهود في مظاهرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2021

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أخبار

السجن ثلاث سنوات لألماني أدين بالتحريض على اليهود في مظاهرة

خلال التصعيد بين إسرائيل وحماس في مايو/ أيار الماضي، شهدت ألمانيا مظاهرات ضد إسرائيل من بينها تجمع أمام الكنيس اليهودي في غيلزنكيرشن، رددت فيه شعارات معادية للسامية. والآن حُكم على أحد المشاركين بالسجن لمدة طويلة.

تجمع للتظاهر ضد معاداة السامية أمام الكنيس اليهودي في غلزنكيرشن (14/5/2021)

صورة من أمام الكنيس اليهودي في غلزنكيرشن، بعد يومين من التجمع المعادي للسامية الذي شارك فيه الرجل الذي حكم عليه بالسجن (14/5/2021)

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) بسجن رجل لمدة ثلاثة أعوام وتسعة شهور لإدانته بالتحريض وترديد شعارات معادية للسامية خلال مظاهرة قبل نحو خمسة شهور أمام المعبد اليهودي في المدينة، الواقعة غربي ألمانيا.

مختارات

طالبت الجالية اليهودية في ألمانيا بتعزيز الحماية المقدمة لها بعد حرق أعلام إسرائيلية أمام معابد يهودية وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن الرجل (30 عاماً) ردد في المظاهرة التي جرت في الثاني عشر من مايو/ أيار الماضي شعارات كراهية ضد اليهود، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفات أخرى. وقد تم القبض عليه بعد أسبوعين من المظاهرة، وهو محتجز منذ ذلك الحين.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أن عقوبة السجن غير المصحوبة بإيقاف التنفيذ الصادرة على الرجل، وهو من مواليد غيلزنكيرشن والمدان بالفعل عدة مرات، جاءت بناء على إدانته بالتحريض وإحداث إصابة بدنية والقيادة بدون رخصة والاحتيال.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال مدير المحكمة إن القاضي وجد كلمات واضحة في النطق بالحكم ووصف ما فعله المتهم بأنه "جريمة بشعة"، مشيراً إلى أن المظاهرة التي شارك فيها نحو 180 شخصاً عند المعبد اليهودي وترددت فيها شعارات كراهية، أثارت "الخوف والرعب" لدى الطائفة اليهودية، لاسيما في ضوء التاريخ الألماني.

من جانبها، قالت رئيسة الطائفة اليهودية في غيلزنكيرشن، يوديت نويفالد-تاسباخ، إن الحكم يمثل علامة مهمة، لاسيما وأن العديد من المتضررين عانوا اضطرابات الخوف منذ وقوع هذه الحادثة.

يذكر أنه على خلفية تصعيد العنف بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في مايو/ أيار، نُظمت عدة احتجاجات ضد الحرب، تردد خلال بعضها شعارات معادية للسامية.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

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ألمانيا توقف عدداً من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس

 

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