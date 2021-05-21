السجن المؤبد لشاب سوري أدين بقتل سائح ألماني طعنا بسكين

قضت محكمة ألمانية بسجن شاب سوري (21 عاما) مدى الحياة بعد تنفيذه هجوم طعن مميت استهدف سائحين اثنين في مدينة دريسدن. وأعلنت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن اليوم الجمعة (21 مايو/ أيار 2021) أن السوري، الذي تصنفه سلطات الأمن في ألمانيا على أنه "إسلاموي خطير أمنيا"، مذنب بتهمة القتل من بين أمور أخرى.
وأضافت المحكمة أنها تيقنت من فداحة الجرم؛ ما يعني أنه لن يكون بمقدور المدان الحصول على إطلاق سراح مبكر من السجن بعد قضائه 15 عاما بالسجن.
وثبت لدى المحكمة أن المدان قام في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بطعن رجلين من الظهر، توفي أحدهما البالغ من العمر 55 عاما، أما شريك حياته فقد نجا بصعوبة.
وكانت النيابة العامة الاتحادية قد دعت في لائحة الاتهام إلى توقيع أقصى عقوبة على المتهم مع إثبات فداحة الجريمة بشكل خاص مع الحبس الاحترازي، أي عدم حصوله على إفراج مبكر.
واعتبر دفاع المتهم أن التهم ثابتة عليه لكنه دفع بسبب حاجة موكله للنضج، فقد كان المتهم يبلغ من العمر 20 عامًا وقت ارتكاب الجريمة. وطالب الدفاع بعقابه وفقا لقانون الأحداث.
وقد جاء المدان إلى ألمانيا في عام 2015 كلاجئ قاصر. وبسبب الدعاية لشبكة "داعش" الإرهابية حكمت عليه المحكمة عام 2018 بعقوبة من قانون الأحداث تم تشديدها بسبب تعديه على ضباط إنفاذ القانون. وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق سراحه في ظل شروط صارمة.
وبعد خمسة أيام من هجومه الدموي على السائحين القادمين من ولاية شمال الراين ويستفاليا استطاع في البداية الهروب دون أن يكتشف، لكن بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا تم التعرف عليه من خلال مسار الحمض النووي ألقي القبض عليه في وسط مدينة دريسدن. وعثر في حقيبة كان يحملها على ظهره على سكين لتقطيع اللحوم.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
لا يزال الحزن يخيم على مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تضع امرأة وردة في المكان الذي شهد يوم الجمعة الماضي عملية قتل عشوائية مروعة، راح ضحيتها تسعة أشخاص، أغلبهم في مقتبل العمر. العملية التي نفذها شاب ألماني-إيراني، قيل إنه يعاني من اضطرابات نفسية، راح ضحيتها فتيان وشباب، غالبيتهم من أصول مهاجرة (ثلاثة أتراك وثلاثة ألبان كوسوفو ويوناني). ذنبهم الوحيد أنهم كانوا في المكان والوقت غير المناسبين!
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وفيما تزداد المخاوف من ألمانيا من عمليات دامية كتلك التي شهدتها باريس ونيس وبروكسل واسطنبول وأنقرة وغيرها، تبقى التساؤلات قائمة عما دفع بفتى قدم فاراً من أفغانستان (أو باكستان) ليجد ملجأ وأسرة تحتضنه في ألمانيا إلى القتل؟ الكثيرون صدموا لكم الكراهية التي يكنها هذا الشباب خاصة بعدما نشر "داعش" فيديو يظهر فيه الفتى وهو يهدد ويتوعد فيه الألمان بالقتل والانتقام.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وما لبث الناس يتنفسون الصعداء بعد عملية ميونيخ التي بثت الذعر في القلوب خوفا من عمليات إرهابية منسقة كتلك التي شهدتها باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن مصرع 130 شخصا وجرح المئات، هاهي ألمانيا تشهد بعد يوم فقط جريمة أخرى اهتزت لها مدينة رويتلينغن، حيث قام لاجئ سوري في مقتل العمر بقتل مقتل امرأة وجرح خمسة آخرين بسكين كبير.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
حالة من الذعر تسود رويتلينغن، المدينة الصغيرة الهادئة في جنوب ألمانيا، بعد الجريمة البشعة. وفيما تتواصل التحقيقات مع الجاني لمعرفة دوافعه، تؤكد السلطات الألمانية على عدم الاشتباه بالإرهاب والعنف بشكل عام في طالبي اللجوء، لافتة إلى أن أغلب العمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا في الآونة الأخيرة لم تكن من فعل لاجئين.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
لكن تحذيرات السلطات الألمانية من عدم وضع اللاجئين في قفص الاتهام قد لا تجد آذانا صاغية، على الأقل لدى البعض، بعد هجوم أنسباخ الانتحاري الذي شُن مساء يوم الأحد، أي في نفس اليوم الذي شهدت فيه روتلينغن عملية القتل بسكين، والذي نفذه لاجئ سوري آخر (27 عاما). العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل المنفذ وجرح 15 شخصا، أربعة منهم في حالة خطيرة، كان هدفها الانتقام من ألمانيا وتبنتها داعش.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وفيما تشير التحريات الأولى إلى ضلوع "داعش" في العملية التي نفذها اللاجئ السوري الذي فجر نفسه ليل الأحد الاثنين في بلدة أنسباخ الألمانية، يبقى من المؤكد أنه أراد قتل أكبر عدد ممكن من الناس، إذ أنه تحول إلى مهرجان للموسيقى جاءه زوار من كل حدب وصوب. ولولا أن رجال الأمن منعوه من الدخول، ويقوم بتفجير نفسه عندها، لكانت الحصيلة أثقل بكثير.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية - التي شهدت ثلاث عمليات قتل وترهيب من إجمالي أربع عمليات خلال أسبوع واحد - يقول إن الهجمات الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن قانون اللجوء الألماني والأمن في مختلف أرجاء البلاد.
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صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا
وإن لم يصدر أي تعليق بعد عن المستشارة الألمانية أو وزير داخليتها بشأن عزمهما تشديد قانون اللجوء الذي قدم بموجبه العام الماضي أكثر من مليون لاجئ، أغلبيتهم من السوريين، إلا أن المخاوف الأمنية تبقى قائمة، حيث كثفت الشرطة من تواجدها في كل المرافق العامة الحساسة. ولكن الأكيد أن ما حدث في ألمانيا خلال أسبوع، لن يمّحي من ذاكرة العديد من الناس.. أملا في ألاّ يستغلها اليمنيون المتطرفون لصالحهم!
الكاتب: شمس العياري