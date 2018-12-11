السجن أربع سنوات لألماني هاجم عائلة سورية بكلبين

حكمت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2018) على مواطن ألماني يبلغ من العمر 24 سنة بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة مهاجمة عائلة سورية بكلبين وارتكابه لاعتداءات أخرى.

وتبين لدى محكمة مدينة ماغدبورغ الألمانية أن المتهم بصق أكثر من مرة على العائلة السورية، ثم أطلق كلبيه على رب العائلة البالغ من العمر 29 عاما قبل نحو ستة أشهر في أحد المتنزهات بمدينة ماغدبورغ. وأصيب رب العائلة بجروح عض جراء مهاجمة الكلبين له.

وكان المتهم أطلق في وقائع سابقة كلبيه لمهاجمة ضحية أخرى، كما هاجم رجلين في أحد قطارات الضواحي. وكان محامي الدفاع قد أكد أن موكله كان يدافع عن نفسه، موضحا أن بريء من كل التهم الموجه إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم، الذي صدر اليوم عن محكمة ماغدبورغ قابل للطعن.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)