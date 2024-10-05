7 أكتوبر.. ماذا تغير بعد عام على أسوأ هجوم على إسرائيل؟

الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من اكتوبر تشرين أول 2023، أحدث زلزالا في الشرق الأوسط. ونتجت عنه تداعيات خطيرة في منحى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وقد ينزلق بالمنطقة إلى حرب واسعة.

حصيلة دامية لحرب إسرائيل وحماس وإرتداداتها بالمنطقة. بعد عام من هجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل، سقط عشرات آلاف القتلى والجرحى ويُحتجز مئات الرهائن إضافة إلى دمار هائل في الممتلكات والبنيات التحتية.

ما تأثيرات الهجوم والحرب والصراعات الذي نتجت عنه، على الأوضاع في المناطق الفلسطينية وفي إسرائيل؟ وكيف امتد الصراع إلى دول المنطقة وما تكلفته البشرية والمادية؟

أوروبا لم تكن بمنآى عن تداعيات الصراع المحتدم في الشرق الأوسط. فكيف تأثرت السياسة والمجتمع في ألمانيا؟

هذا الملف يحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة حول مآلات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها في أوروبا والعالم، بعد عام من تاريخ السابع من اكتوبر تشرين أول 2023.