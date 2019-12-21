 السائق أُصيب بالإغماء - ركاب يوقفون القطار الشبح في مدينة ألمانية | عالم المنوعات | DW | 22.12.2019

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السائق أُصيب بالإغماء - ركاب يوقفون القطار الشبح في مدينة ألمانية

هل تتخيل أن تجلس في قطار شبح يسير بدون توقف متجاهلاً إشارات التوقف؟ هذا ما حصل مع ركاب القطار 66 في مدينة بون الألمانية، لكن الركاب تمكنوا من إيقافه قبل دخوله مركز المدينة بعد أن كسروا باب مقصورة السائق.

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حوادث الدفع أمام القطارات تثير القلق في ألمانيا

  • BG Sicherheit im Bahnhof St Petersburg (Imago Images/C. von der Laage)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    روسيا: جدران سميكة

    اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof | Canary Wharf U-Bahn-Haltstelle, London (picture-alliance/empics/M. Walter)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة

    في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية

    غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Peking (Imago Images/View Stock)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    الصين: أبواب زجاجية عالية

    المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Bangkok (picture-alliance/dpa/C. Sator)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    تايلاند: حواجز زجاجية

    الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Den Haag (Imago Images/Hollandse Hoogte/B. van Dam )

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    هولندا: الحواجز وأفراد الأمن

    تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.

  • Spanien AVE (Getty Images/D. Doyle)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة

    تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك


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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

بعد مقتل طفل في الثامنة من عمره جراء دفعه أمام قطار سريع في محطة قطارات فرانكفورت، تحول أمن محطات القطار في ألمانيا إلى موضوع نقاش جاد. كيف تؤمن الدول محطات قطارتها؟ صور عن الإجراءات الأمنية في مختارات من الدول. (01.08.2019)  

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