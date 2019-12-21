السائق أُصيب بالإغماء - ركاب يوقفون القطار الشبح في مدينة ألمانية

في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة

في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.