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الزواج المختلط

يعرف المجتمع الألماني تعددا في الثقافات والجنسيات لذلك ليس من الغريب تزايد الزيجات المختلطة بين الألمان والأجانب. ومن المعروف أن الزواج المختلط يواجه تحديات أكبر لصعوبة التوفيق بين ثقافات أو ديانات مختلفة.

يتزايد عدد الألمان الذي يتزوجون من أجانب لدرجة أن كل واحدة من أصل سبع زيجات أضحت زيجة مختلطة، وحسب الإحصائيات تفضل الألمانيات الزواج بالرجل التركي في حين يفضل الألمان الزواج بالبولنديات. وعلى عكس أغلب الدول الإسلامية فإن ألمانيا لا تفرض قيودا معينة للزواج في حال اختلاف أديان الزوجين، غير أن الزواج المختلط ما يزال يشكل مشكلة لبعض الشباب المنتمين لدول عربية أو إسلامية بالرغم من عيشهم داخل مجتمع منفتح كالمجتمع الألماني. فزواج المسلمة من غير المسلم مثلا هي إشكالية تواجهها الجاليات العربية في ألمانيا. وتطرح هذه الإشكالية أيضا في بعض الدول العربية المتنوعة دينيا مثل لبنان.

Auf dem Bild: Heirat in Tadschikistan. Foto: Galim Fashutdinov / DW in Duschanbe am 12.02.2015

"زواج المسلمة بغير المسلم"..رأي باحثة مصرية يثير جدلا واسعا 19.11.2020

لطالما كانت قصص الزواج بين ذوي الديانات المختلفة تثير الجدل في البلدان العربية، إلا أن مطالبة باحثة في جامعة الأزهر، الفقهاء بإعادة فتح النقاش حول زواج المسلمة بغير المسلم أثارت ردود فعل واسعة في أوساط مسلمين ومسيحيين.
زواج سيرينا المسلمة بأنطوني المسيحي.. قصة نجاح تتحدى القيود

زواج سيرينا المسلمة بأنطوني المسيحي.. قصة نجاح تتحدى القيود 10.09.2019

حفل زفاف فتاة مسلمة وشاب مسيحي في لبنان يثير موجة تفاعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قصة الزواج المختلط أثارت إعجاب الكثيرين، لكنها اصطدمت بتحديات عديدة ترويها العروسة سيرينا لـ DW عربية، كما تتحدث عن سر نجاحه.
Marocco, 01.09.2018 Marilyn says No one supported me in my case I feel scared

أوروبيات بالمغرب.. زواج مصلحة أم حب حقيقي؟ 10.09.2018

أوروبيات أحببن شبابا مغاربة وارتبطن بهم، فتحولت بعضهن إلى ضحايا نصب واحتيال، ويعيش البعض الآخر حياة السعادة والاحترام. DW عربية التقت عدداً من النساء الأوروبيات، اللاتي تزوجن في المغرب، وتحدثن عن تفاصيل حياتهن هناك.
ARCHIV - 04.01.2018, Niedersachsen, Hannover: Katharina Schmidt steht vor dem Landgericht. Schmidt ist Mutter zweier Töchter, die ihr Ex-Mann gegen ihren Willen nach Tunesien gebracht hat. (zu dpa Festgehaltene Töchter in Tunesien: Familie an Ausreise gehindert vom 20.05.2018) Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

إعادة طفلتين إلى ألمانيا بعد سنوات من إجبارهما على العيش في تونس 22.05.2018

أعادت سيدة ألمانية ابنتيها إلى ألمانيا بعد أن أبقاهما الوالد التونسي رغماً عنها في منزل أهله بمدينة القصرين غرب تونس منذ ثلاث سنوات. ويقبع الأب في السجن في ألمانيا بتهمة الاختطاف منذ عامين.
11.08.2013 Bildnummer: 60347681 Datum: 11.08.2013 Copyright: imago/Jens Jeske DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 11.08.2013: Eine muslimische Familie bei einem Gebet zum Ramadanfest in der Neuköllner Sehitlik-Moschee. Sehitlik Moschee Gesellschaft GER Religion xcb x0x 2013 quer child Kind Mädchen girl Frau Frauen Gebet beten pray prayer Gesellschaft society Glaube Religion Islam islamisch muslimisch Kopftuch headscarf scarf Migrant Migrantin Moslem muslim Muslima Muslimin quer horizontal Sehitlik Moschee mosque TuÌˆrken TuÌˆrkin tuÌˆrkisch turk turkish woman 60347681 Date 11 08 2013 Copyright Imago Jens Jeske DEU Germany Germany Berlin 11 08 2013 a Muslim Family at a Prayer to Ramadan in the Neuköllner Sehitlik Mosque Sehitlik Mosque Society ger Religion x0x 2013 horizontal Child Child Girl Girl Woman Women Prayer pray Pray Prayer Society Society Faith Religion Islam Islamic Muslim Headscarf headscarf scarf Immigrant Migrant Muslim Muslim Muslim Muslim horizontal horizontally Sehitlik Mosque Mosque Turkcell Turkish Woman

أطفال الزواج المختلط في ألمانيا.. تحديات اللغة والدين والثقافة 01.05.2018

تغري ظروف العيش الكثير من الأسر لإنجاب أبناء في ألمانيا، لكن بالنسبة لأطراف الزواج المختلط، تشكّل تنشئة الأبناء تحديا حقيقياً، خاصة عندما يتشبث كل طرف من الزوجين بإيصال ثقافة بلاده إلى ابنه.
حياة بين الثقافات - مشاهير أبناء الزواج المختلط

حياة بين الثقافات - مشاهير أبناء الزواج المختلط 20.11.2014

ليس للحب جنسية أو لون. حقيقة يعرفها الكثيرون الذين وقعوا في غرام امرأة أو رجل من ثقافة مختلفة وقرروا الزواج. فكيف هي حياة أطفالهم بين الثقافات. اخترنا لكم بعضا من مشاهير أبناء الزواج المختلط وعلاقتهم بثقافتي الوالدين.
Das Symbolbild zeigt die Hand eines Sudanesen (l) und einer Deutschen, aufgenommen am 12.08.2006 in Tübingen. Immer mehr Bundesbürger leben mit einem ausländischen Partner zusammen. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 1,3 Millionen binationale Paare, teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ihre Zahl habe sich damit gegenüber 1996 fast verdoppelt und entspreche inzwischen mehr als sechs Prozent aller Paare. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Report+++

متزوجة منذ 3 سنوات دون علم أهلها: قصة زواج مسلمة من ألماني 28.03.2012

كثيرا ما تقف التقاليد واختلاف الأديان عائقا في تحقق بعض الزيجات، لكن الحب يكون أحيانا أقوى من الفوارق الدينية، وقد يتجاوز أحيانا حدود العقل. هذا هو حال امرأة أفغانية تزوجت من ألماني دون علم أهلها بعد رفضهم لهذه الزيجة.
Gülser Günay-Kipp (li.), Sohn Taylan (M.) und Frank Kipp. Foto: DW/Arne Lichtenberg, 10.02.2012, Köln

الزواج المختلط..تلاقح ثقافي والاختلاف لا يفسد للحب قضية 16.03.2012

كل واحدة من أصل سبع زيجات في ألمانيا هي زيجة مختلطة، وفيما تفضل الألمانيات سمارة الرجل التركي يتجه الألمان نحو شقروات بولندا. الكثيرون يرون في هذه الزيجات انتصاراً للحب رغم كل العوائق الدينية والثقافية واللغوية.
--- Symbole Islam, Christentum DW-Grafik: Per Sander 2010_10_08_ehe_verschiedene_religionen_syrien.psd

الزواج المختلط في سوريا بين رفض المجتمع والعقبات القانونية 11.10.2010

لا يزال الزواج المختلط بين الطوائف المسيحية والمسلمة في سوريا يواجه صعوبات، لا تقتصر على رفض غالبية المجتمع له فقط، بل يعد تمسك المؤسسات الدينية بقوانينها الصارمة أهم العقبات، التي تدفع بالكثيرين إلى السفر للخارج للزواج
Symbolbild Keine Zivilehe im Libanon

الزواج المختلط في لبنان- زواج مكلف وتشوبه المعوقات 21.05.2010

أين يتم عروسان لبنانيان من طائفتين مختلفتين زواجهما؟ بالتأكيد ليس في لبنان، حيث لا يوجد زواج مدني بعد. لذلك يضطر شريكا الحياة، سواء كان الزواج مسيحياً- مسلماً أو سنياً- شيعياً، للسفر إلى الخارج لإتمام الزواج مدنيا.
Hochzeit, Brautpaar im Park

"الزواج السياحي" ـ عندما يتحول الحب إلى تذكرة سفر للعبور إلى أوروبا! 10.05.2008

انتشرت مؤخرا ظاهرة الزواج بين شباب عرب في مقتبل العمر يبحثون عن فرصة للخروج من دائرة الفقر ونساء أوروبيات جئن لغرض السياحة و البحث عن الرجل الأسمر المفعم بالحيوية والنشاط، لكن سرعان ما تنتهي هذه العلاقات بانتهاء الهدف.
Interracial Couple, Foto: Philippe Lissac / GODONG

الزواج المختلط وفرص الحوار بين الأديان 31.08.2007

أظهرت العديد من حالات الزواج المختلط ان التوافق العقائدي والثقافي ليسا بالضرورة شرطا لاستمرار نجاحها من عدمه، بل ان الأهم هو توظيف الاختلاف على مستوى العادات والتقاليد لإثراء الثقافة وإبراز النقاط المشتركة بين الأديان.
Magdeburg (Sachsen Anhalt): Der schönste Tag im Leben eines Liebespaares! Wenige Minuten nach ihrer Trauung am 26.04.2003 in Magdeburg streift der Bräutigam seiner Braut nochmals symbolisch für den Fotografen den Ehering über den Finger.(MGB488-060503)

تجارب زواج ناجحة رغم الاختلاف العقائدي 30.07.2007

تجربتان في الزواج المختلط أظهرتا أن التوافق العقائدي والثقافي ليسا بالضرورة شرطا لاستمرار النجاح من عدمه، كلاهما ركزا على توظيف الاختلاف في العادات والتقاليد لإثراء الثقافة وإبراز النقاط المشتركة بين المسيحية والإسلام.
Hochzeit, Brautpaar im Park

الزواج عبر الثقافات: الاختلاف لا يفسد للحب قضية 31.05.2007

يفرض الزواج من أجنبي أو أجنبية تحديات جديدة على الزوجين نظرا لاختلافات اللغة والدين والثقافة. موقعنا تحدث مع عدد من العرب المتزوجين من ألمان حول طبيعة المشاكل التي تواجههم وسر نجاحهم في التغلب عليها.