الزهر يوصي كلوب بضم لاعب مغربي شاب لصفوف "الريدز"

بعدما حمل قميص فريق ليفربول الإنجليزي، يبدو أن اللاعب المغربي نبيل الزهر يطمح إلى أن يسير واحد من أبناء بلده على نهجه واللعب يوما ما بقميص "الريدز"، الفريق الذي توهج بشكل كبير في السنوات الأخيرة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، وصعد منصات التتويج المحلية والقارية.

ففي تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو"، أوصى نبيل الزهر مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب بضم مهاجم فريق إشبيلية يوسف النصيري. وقال نبيل الزهر" يوسف النصيري لاعب جيد جداً. لقد أصيب بكورونا قبل كأس الأمم الأفريقية وعانى من الإصابات، لكنه لاعب جيد جدا جدا".

وتابع الزهر حديثه عن هداف إشبيلية "إنه لاعب يمكن أن يقدم أداء جيدا للغاية في ليفربول، فهو سريع سريع جدا ويركض كثيرا"، وأضاف:"يضغط على حامل الكرة ويتحرك على أرض الملعب بشكل دائم. إنه لاعب مثير للاهتمام".

وواصل الزهر (35 عاما) "فريق ليفربول لديه الكثير من المشجعين في شمال إفريقيا. لقد كانوا جميعا سعداء عندما كنت ألعب من الفريق.. لقد كان شيئا كبيرا للغاية وأنا فخور جدا".

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وكان نبيل الزهر قد تألق بشدة مع المنتخب المغربي للشباب في كأس العالم 2005، والتي أقيمت في هولندا. وساعد تألق الزهر حينها على انتقال اللاعب إلى ليفربول وبعدها إلى عدة فرق إسبانية كليفانتي وليغانيس..ويلعب الزهر حاليا في الدوري القطري.

يشار إلى أن يوسف النصيري لا يمر بأفضل فتراته مع فريق إشبيلية الإسباني، إذ تعرض لانتقادات من طرف جماهير الفريق بسبب تراجع مستواه. فيما ترفض إدارة الفريق التفريط في خدماته، وفق ما أوردته عدة تقارير صحفية إسبانية.

ر.م/ع.م.ج