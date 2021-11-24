الزمن ـ لغز أم وهم؟

الزمن هو ظاهرة كلما طال النظر إليه أصبح الأمر أكثر تعقيدًا. فهناك ثلاثة أزمنة: الماضي والحاضر والمستقبل. وهنا يبدأ التعقيد إذا سألنا عن مدة زمن الحاضر. منذ عقود والباحث إرنست بوبل يكرس وقته للبحث عن الشعور الذي نسميه الحاضر ويقول: "لا يوجد سوى حاضر الحاضر بحسب ما جاء في كتاب "الاعترافات" لأوغسطينس والذي يعتبر أنه لا يوجد سوى حاضر الحاضر وحاضر الماضي وحاضر المستقبل. وهو ما يمكننا تسميته بـ "اللحظة التي تدوم من ثانيتين إلى 3 ثوانٍ" وفقًا لقياساتنا.

ولكن ماذا عن الماضي والمستقبل؟ كيف نلاحظ أن الزمن يمر؟ نحن نعيش الزمن كمتتالية. فهل إذا بقي كل شيء على حاله، سيتوقف الزمن؟ الزمن متغير ويذهب في اتجاه معين. المستقبل يصبح حاضراً ثم ماضياً. فباستثناء الزمن في الفن، حيث هناك قواعد مختلفة. إذ يمكن للإنسان التفاعل مع الزمن من خلال السفر عبر الزمن وقفه وتسريعه وإعادته إلى الوراء مثل ما قام به مارسيل بروست في رائعته "البحث عن الزمن المفقود" ويستحضر فيها الماضي في الزمن الحاضر.

البرت اينشتاين



يعد قياس الزمن أمرا نسبيا بحسب ما شرح أينشتاين حين قال:" إذا كنت أتحرك في الفضاء بسرعة الضوء، فإن الثانية ستتمطط طويلا وكأن الزمن لا يمر. غير أنه لا يمكن تطبيق هذه التجربة على الواقع. أما الباحث في الفيزياء الفلكية هارالد ليش فيقول إن: "أطروحتي هي أننا مهتمون أساسًا بموضوع الزمن لأننا نعلم أننا سنموت. وهذا يعني أننا نعلم أنه لن يستمر إلى الأبد".

هارتموت روزا (عالم الاجتماع(



ربما لهذا السبب يشعر الانسان بالقلق الشديد ويحاول تكثيف مجريات حياته. وفي هذا الإطار ألف عالم الاجتماع هارتموت روزا بجامعة يينا الألمانية كتابا عن هذه الظاهرة المتمثلة في تسريع الحياة اليومية. فالعجلة في أمرنا تدفعنا إلى البحث عن أقصر الطرق بحسب مثل ياباني. والزمن يسعفنا عندما ننساه وننسى أنفسنا فيه.





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