 الزلزال يودي بالبنية التحتية الصحية في الشمال السوري | DW الأخبار | DW | 06.03.2023

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DW الأخبار

الزلزال يودي بالبنية التحتية الصحية في الشمال السوري

أدى الزلزال اليذ ضرب منطقة شمال غرب سوريا إلى انهيار كبير في البنية التحية ولا سيما في شبكات الصرف الصحي، واليوم هناك مخاوف من انتشار وباء الكوليرا

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