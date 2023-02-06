الزلزال يودي بالبنية التحتية الصحية في الشمال السوري

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أدى الزلزال اليذ ضرب منطقة شمال غرب سوريا إلى انهيار كبير في البنية التحية ولا سيما في شبكات الصرف الصحي، واليوم هناك مخاوف من انتشار وباء الكوليرا
بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 44 ألف قتيل، في حين ضربت هزة أرضية جديدة اليوم وسط تركيا بقوة 5.5 درجة وبعمق 10 كيلومتر، وتتواصل جهود الإنقاذ وسط تضاؤل الأمل في الحصول على ناجين.
عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العودة من المناطق المنكوبة في تركيا إلى بلادهم. مراقبون يخشون على حياتهم في سوريا أو إغلاق باب عودتهم إلى تركيا.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
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