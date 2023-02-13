 الزلزال لا زال محور التغطية الإعلامية في تركيا | DW الأخبار | DW | 19.02.2023

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DW الأخبار

الزلزال لا زال محور التغطية الإعلامية في تركيا

الزلزال لا زال موضوع الساعة في وسائل الإعلام التركية. حملة تبرعات تركية تجمع ستة مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال. وزير الصحة التركية يقول إن السلطات أنشأت نظام إنذار مبكر لمنع تفشي الأمراض المعدية في منطقة الزلزال.

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Ukrainian rescue workers help quake-hit Turkey Rescue workers from war-torn Ukraine take part in rescue operations on Feb. 15, 2023, in Antakya in southern Turkey after a devastating earthquake hit the country on Feb. 6. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY A14AA0001396829P

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال 17.02.2023

بعد مرور 11 يوماً على وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، عثرت فرق الإغاثة على مراهق يبلغ 14 عامًا عد سماع أصوات تحت الأنقاض كما عثرت على رجلَين على قيد الحياة في أنطاكية.

12.02.2023 HATAY, TURKIYE - FEBRUARY 12: An aerial view of collapsed buildings as search and rescue efforts continue in early morning after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including Iskenderun district of Hatay on February 12, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mahmut Serdar Alakus / Anadolu Agency

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KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) receives information about search and rescue operations after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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تستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين، وبعد سخائها مع سوريا آن الأوان لأن يدعم العالم الشعب التركي، بحسب أمين عام الأمم المتحدة. وبعد 11 يوما من الزلزال انقذت فتاة في تركيا بينما حذر خبير من خطورة الأنقاض على حياة الملايين.