الزلزال لا زال محور التغطية الإعلامية في تركيا

الأمم المتحدة تدعو لجمع مليار دولار لمنكوبي الزلزال في تركيا

تستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين، وبعد سخائها مع سوريا آن الأوان لأن يدعم العالم الشعب التركي، بحسب أمين عام الأمم المتحدة. وبعد 11 يوما من الزلزال انقذت فتاة في تركيا بينما حذر خبير من خطورة الأنقاض على حياة الملايين.