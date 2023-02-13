الزلزال لا زال محور التغطية الإعلامية في تركيا

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الزلزال لا زال موضوع الساعة في وسائل الإعلام التركية. حملة تبرعات تركية تجمع ستة مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال. وزير الصحة التركية يقول إن السلطات أنشأت نظام إنذار مبكر لمنع تفشي الأمراض المعدية في منطقة الزلزال.
جدد المستشار الألماني أولاف شولتس تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وقال إنه لا يمكن منع وقوع الكارثة، لكن يمكن تقديم المساعدة وقت الأزمة، معرباً عن شكره لمواطنيه على مساعدتهم ضحايا الزلزال. (فيديو)
بعد مرور 11 يوماً على وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، عثرت فرق الإغاثة على مراهق يبلغ 14 عامًا عد سماع أصوات تحت الأنقاض كما عثرت على رجلَين على قيد الحياة في أنطاكية.
بعد مرور أسبوع على الزلزال الذي حصد أرواح أكثر من 30 ألف شخص في جنوب تركيا، تعيش مئات العائلات السورية في مدينة كهرمان مرعش، مركز الهزة الأرضية، آثار الكارثة .
تستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين، وبعد سخائها مع سوريا آن الأوان لأن يدعم العالم الشعب التركي، بحسب أمين عام الأمم المتحدة. وبعد 11 يوما من الزلزال انقذت فتاة في تركيا بينما حذر خبير من خطورة الأنقاض على حياة الملايين.
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