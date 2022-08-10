الزراعة الحضرية

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دفعت الجائحة الكثير من الناس إلى العودة لاستهلاك المنتجات المحلية. مشاريع مختلفة تعزز هذا الاتجاه كتطوير الأراضي في مناطق حضرية لمنح السكان المحليين فرصة لزراعة محاصيلهم الخاصة.
أدت جائحة كورونا إلى وتوقف هجرة الأيدي العاملة وتراجع كبير في التحويلات المالية للعمال المهاجرين، الذين كان عليهم تحمل أعباء إضافية. لكن كانت هناك مفاجأة في بنغلاديش التي حققت رقما قياسيا في التحويلات وتدفق الأموال!
تشهد معدلات الوفيات جراء كورونا ارتفاعا كبيرا في الهند، فيما يتحمل عمال محارق الجثث عبئا كبيرا ومخاطر صحية قد تؤدي إلى العدوى خلال حرق الجثث، لكنهم مجبرون على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف.
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
استقبل العالم العام الجديد في ظلّ قيود للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص كانوا متشوّقين لوداع العام 2020 الذي سيطرت عليه الجائحة.
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