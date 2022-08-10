 الزراعة الحضرية | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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DW الأخبار

الزراعة الحضرية

دفعت الجائحة الكثير من الناس إلى العودة لاستهلاك المنتجات المحلية. مشاريع مختلفة تعزز هذا الاتجاه كتطوير الأراضي في مناطق حضرية لمنح السكان المحليين فرصة لزراعة محاصيلهم الخاصة.

المزيد من المركز الإعلامي

جمعية مصرية تحفيز الأطفال في المناطق الفقيرة على التعليم بطريقة مختلفة. تعتمد على تنمية مهاراتهم بدون معلم.

جمعية مصرية تعتمد التعليم الحر لمساعدة الأطفال في المناطق الفقيرة 10.08.2022

فنلندا تغير قواعد اللعبة في تخزين النفايات النووية تحت الأرض من خلال منشأة حجيثة.

منشأة حديثة في فنلندا لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض 10.08.2022

استئناف العمل في مفاعل يعمل بالفحم الحجري لتوليد التيار الكهربائي

استئناف العمل في مفاعل يعمل بالفحم الحجري لتوليد التيار الكهربائي 10.08.2022

المخلفات الزراعية تهدد النظام البيئي في أكبر البحيرات المالحة في أوروبا

النفايات الزراعية تهدد أكبر بحيرة مالحة في أوروبا 09.08.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر 12.08.2022

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا 12.08.2022

كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟

كيف ننقذ أطفال إفريقيا من سوء التغذية؟ 04.08.2022

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟ 04.08.2022

المزيد DW الأخبار

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تتبع فيروس كورونا ومواضيع أخرى 12.08.2022

طالبان تتحكم في مصير النساء بعد عام من الحكم ، فغلي متى سيستمر ذلك؟

طالبان تتحكم في مصير النساء العاملات حتى في القطاع الطبي 11.08.2022

مخاطر تهدد زراعة المانجو والأفوكادو في اسبانيا بسبب سوء الإدارة والجفاف.

هل أصبحت الزراعة في اسبانيا في خطر؟ 10.08.2022

ستيلا أسانج تحاول إيصال صوت زوجها من خلف الجدران، وتحاول تسليط الضوء على مخاطر انصياع الدول الأروبية للضغوط الأمريمية بت

كيف تحاول ستيلا أسانج إيصال صوت زوجها من خلف الجدران! 10.08.2022

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