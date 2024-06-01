الريال يفوز على دورتموند ويتوج بدوري الأبطال للمرة الـ15

رغم غياب شبه كامل في الشوط الأول، فاز فريق ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ 15 والسادسة في آخر 11 عاماً بتغلبه بهدفين نظيفين على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ستاد ويمبلي.

عزز ريال مدريد الإسباني رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15 والسادسة في آخر 11 عاماً بتغلبه 2 - صفر على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي اليوم السبت (الأول من يونيو/حزيران 2024).

واكتفى بوروسيا دورتموند خامس الدوري الألماني هذا الموسم بلقب وحيد في دوري الأبطال الذي حققه عام 1997، وخسر النهائي الثاني على التوالي بملعب ويمبلي بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1 / 2 في المباراة النهائية لعام 2013.

وافتتح داني كاربخال التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 74 قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وغاب ريال مدريد بشكل شبه كامل عن الشوط الأول إذ اكتفى بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تسفر عن خطورة تذكر على دفاع بوروسيا دورتموند. وفي المقابل كان الفريق الألماني أخطر، وتناوب لاعبوه على إهدار عدة فرص كانت كفيلة بإحراز التقدم مبكرا.

وأهدر كريم أدييمي فرصة انفراد بمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 23 حين حصل على الكرة وحاول مراوغة الحارس البلجيكي لكنه لم يتمكن من التحكم في الكرة ليتدخل كاربخال في الوقت المناسب ويبعد الكرة إلى ركنية.

افتتح داني كاربخال التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 74 صورة من: Claudia Greco/REUTERS

وفي الدقيقة نفسها تجاوز نيكلاس فولكروغ دفاع ريال مدريد وسدد كرة من داخل المنطقة اصطدمت في القائم الأيسر قبل أن يبعدها الدفاع.

وطالب لاعبو دورتموند بركلة جزاء بعد نصف ساعة من اللعب بعد التحام بين فيرلان مندي وأدييمي، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب وسط سخط لاعبي الفريق الألماني.

وسدد مارسيل زابيتسر من مسافة بعيدة في الدقيقة 41 لكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة وأبعدها إلى ركنية لم يستفد منها دورتموند.

وكاد توني كروس، الذي خاض آخر مباراة له مع ريال مدريد بعد إعلان اعتزاله بعد بطولة أوروبا، يفتتح التسجيل لريال مدريد بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة من ركلة حرة من الجانب الأيسر بعدما سدد بطريقة مباغتة نحو المرمى لكن الحارس غريغور كوبل كان يقظا وأبعد الكرة إلى ركنية.

ولعب فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية في الدقيقة 59 مرت من الجميع لتصل إلى كاربخال على القائم البعيد ليطلق تسديدة مباشرة تصدى لها الدفاع لتصل سهلة إلى كوبل.

وظهر كورتوا من جديد عندما تصدى لضربة رأس مذهلة من فولكروغ في الدقيقة 63 بعد تمريرة عرضية ذكية من أدييمي. ولعب فينيسيوس تمريرة أمامية نحو منطقة الجزاء في الدقيقة 69 نحو جود بلينغهام الذي لم يلمس الكرة بعد تدخل من حارس دورتموند لتمر الكرة بمحاذاة القائم الأيسر.

وسجل كاربخال هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 74 بعد ركلة ركنية نفذها كروس بعدما قابل الظهير الأيمن غير المراقب التمريرة العرضية المتقنة بضربة رأس من مسافة قريبة.

ضمن فينيسيوس فوز ريال مدريد في الدقيقة 83 بعد تمريرة من بلينجهام وضعت البرازيلي في موقف انفراد بمرمى كوبل صورة من: Hannah McKay/REUTERS

وأهدر بلينغهام فرصة تعزيز النتيجة بعد ثلاث دقائق إثر حصوله على تمريرة من إدواردو كامافينغا داخل المنطقة في وضع انفراد ليسدد الكرة من مسافة قريبة لكن نيكو شلوتربيك مدافع دورتموند لمس الكرة في توقيت مثالي ليبعدها إلى ركنية.

وتصدى كوبل لتسديدتين في غضون دقيقتين، الأولى من كروس في الدقيقة 80 عبر ركلة حرة مباشرة، والثانية من كامافينجا الذي أطلق قذيفة من خارج المنطقة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وكاد قائد ريال مدريد أن يسجل بضربة رأس من الركلة الركنية بنفس طريقة الهدف الأول، لكن حارس دورتموند تدخل وأبعد الكرة ببراعة.

وضمن فينيسيوس فوز ريال مدريد في الدقيقة 83 بعد تمريرة من بلينغهام وضعت البرازيلي في موقف انفراد بمرمى كوبل ولم يجد فينيسيوس صعوبة في وضع الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وخرج كروس من الملعب وسط حفاوة وتشجيع متواصل من الجماهير في الدقيقة 85 ليدخل بدلا منه لوكا مودريتش.

وبينما ركض فولكروغ للاحتفال بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 87 بعدما وضع الكرة بضربة رأس متقنة في الشباك بعد تمريرة عرضية من البديل دونيل مالين، أوقف الحكم احتفالات المهاجم الألماني لوجوده في موقف تسلل.

ومرت الدقائق التالية من المباراة وسط محاولات يائسة من دورتموند لتقليص الفارق وسط احتفالات من جماهير ريال مدريد الموجودة في ملعب ويمبلي بتحقيق اللقب للمرة 15 في تاريخ النادي.

ع.ح/أ.ح (رويترز / د ب أ)