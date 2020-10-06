الريال يستعيد اتزانه ويصدم برشلونة بفوز كبير في الكلاسيكو

وجه ريال مدريد لطمة قوية إلى منافسه التقليدي العنيد برشلونة وتغلب عليه 3 / 1 في عقر داره اليوم السبت (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في مباراة الكلاسيكو الأولى بين الفريقين هذا الموسم وذلك في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتزع الريال فوزاً غالياً على برشلونة واستعاد الفريق الملكي بعض اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام قاديش صفر / 1 في الدوري الإسباني السبت الماضي وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2 / 3 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر الريال بهز الشباك عن طريق الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة وتعادل الناشئ المتألق أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة الثامنة ليكون هدفه الرابع مع برشلونة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

وفي الشوط الثاني، وعلى الرغم من تفوق برشلونة نسبيا في الأداء والفرص التي سنحت له، كان التقدم من نصيب الريال عن طريق ضربة الجزاء التي سددها سيرجيو راموس في الدقيقة 63. وضاعف البديل الكرواتي لوكا مودريتش محنة برشلونة بتسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 90.

ورفع الريال رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة وتجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

زين الدين زيدان يواصل تفوقه في مباريات الكلاسيكو.

وكان برشلونة خسر مباراته الماضية في الدوري الإسباني أمام خيتافي صفر / 1 يوم السبت الماضي وإن حقق الفريق فوزا ساحقا 5 / 1 على فيرنكفاروش المجري يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ووجه الريال بهذا صفعة قوية للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة والذي سقط في أول اختبار له بمباريات الكلاسيكو كما خسر مع الفريق في مباراتين متتاليتين بالدوري المحلي.

وفشل برشلونة في الفوز في مباراة الكلاسيكو الثالثة على التوالي حيث انتهت مباراتا الفريق في الموسم الماضي بالتعادل السلبي وفوز الريال 2 / صفر.

كما منح الفوز في مباراة اليوم قبلة الحياة للمدرب الفرنسي زيدان الذي تضاعفت عليه الضغوط في الفترة الماضية بسبب نتائج الريال ومستوى الأداء. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مباراة الكلاسيكو قد تكون خط النهاية بالنسبة له مع الريال لكن الفوز في مباراة اليوم سيمنحه فرصة جيدة للبقاء مع الفريق.

ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)