 الريال يثبت تفوقه على ليفربول ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.03.2023

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رياضة

الريال يثبت تفوقه على ليفربول ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

واصل ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه مجددا على ليفربول وتأهله لدور الثمانية. كما حقق نابولي إنجازاً تاريخياً لبلوغه الدور نفسه لأول مرة في تاريخه على حساب فرانكفورت الألماني.

قائد فريق ريال مدريد كريم بنزيمة (وسط الصورة) بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى ليفربول.

بلغ ريال مدريد الاسباني حامل اللقب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

فاز ريال مدريد على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، اليوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2023)، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، مكررا انتصاره على الفريق الأحمر، الذي تغلب عليه 5 / 2 في مباراة الذهاب، التي جرت بملعب (آنفيلد) الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود للدور ربع النهائي عقب فوزه 6 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، تقمص النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة دور البطولة، عقب تسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة 78.

وواصل بنزيمة هز شباك ليفربول للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في شباك الفريق الإنجليزي خلال لقاء الذهاب، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 3 أهداف.

وجاء فوز الريال على منافسه الإنجليزي بأقل مجهود، في ظل عدم رغبة لاعبيه في الإفراط في الجهد خشية تعرضهم للإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإسباني.

ويتعين على الريال حصد النقاط الثلاث أمام نظيره الكتالوني في الكلاسيكوالذي سيقام في ملعب (سبوتيفاي كامب نو) للتشبث بآماله في الاحتفاظ باللقب المحلي، الذي توج به في الموسم الماضي.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 9 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، وهو ما يجعله مطالبا بحصد النقاط الثلاث من معقل منافسه اللدود.

ورغم ذلك، أثار بنزيمة قلق جماهير الريال، في ظل تعرضه للإصابة خلال تسجيله للهدف في شباك ليفربول، مما اضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي لاستبداله على الفور.

 

نابولي يحقق الإنجاز ويبلغ ربع النهائي

وفي مباراة أخرى في دور ثمن النهائي حقق نابولي إنجازاً تاريخياً بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر.

حقق نابولي إنجازاً تاريخياً ببلوغه الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على فرانكفورت الألماني 3-صفر.

حقق نابولي إنجازاً تاريخياً ببلوغه الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على فرانكفورت الألماني 3-صفر.

وأقيم اللقاء من دون حضور مشجعي الضيف الألماني في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك لم يمنعهم من السفر الى الجنوب الإيطالي والاشتباك مع الشرطة بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي أتالانتا وفق وسائل الإعلام.

وبعدما فاز ذهاباً خارج القواعد 2-صفر، جدد فريق المدرب لوتشانو سباليتي تفوقه على الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم لأول مرة نتيجة إحرازه لقب "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.

وأكد نابولي أن ما يحققه محلياً وسيره بثبات نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 بتقدمه بفارق 18 نقطة على أقرب ملاحقيه، ليس وليد الصدفة، بل ترافق مع هذا الانجاز القاري الأول من نوعه في دوري الأبطال.

وكان مشوار دور المجموعات مؤشراً واضحاً على قدرات نابولي هذا الموسم، إذ تصدر مجموعته كاسحة على ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي (4-1 و6-1) ورينجرز الإسكتلندي (3-صفر و3-صفر).

 

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

 

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