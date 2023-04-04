الريال يتكبد هزيمة تاريخية وبرشلونة يقترب من حسم لقب الليغا

سجل المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس رباعية فريقه المتواضع جيرونا وقاده لفوز كبير على ضيفه ريال مدريد 4-2، مساء الثلاثاء (25 أبريل/ نيسان 2023)، في افتتاح منافسات المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقرب برشلونةأكثر من اللقب.

وفرض كاستيانوس، الذي يلعب مع جيرونا على سبيل الإعارة قادماً من نيويورك سيتي أف سي الأمريكي، نفسه النجم المطلق للقاء بتسجيله "سوبر هاتريك" تاريخي في الدقائق 12 و24 و46 و62. فيما سجل للريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (34) والبديل لوكاس فاسكيس (85).

وقال كاستيانوس متحدثا عن إنجازه لقناة موفيستار "هي الأمسية المثالية. نحن نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم، ولم أكن أتخيل ذلك. سأستمتع بها مع مشجعينا وعائلتي وأقاربي في الأرجنتين، في ميندوسا...".

وأضاف "التسجيل ضد ريال مدريد كان بالفعل حلماً، لذا فإن تسجيل أربعة أهداف! أدعكم تتخيلون ... نحن سعداء بالفوز، كنا بحاجة له للابتعاد عن منطقة الهبوط، والتطلع للمراكز الأعلى".

وباتت آمال ريال بالاحتفاظ بلقبه شبه مستحيلة بعدما تجمد رصيده في المركز الثاني عند 65 نقطة متأخراً بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر والذي يحلّ ضيفاً على رايو فايكانو الأربعاء.

وفي المقابل، تقدم جيرونا الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم للمركز التاسع موقتاً برصيد 41 نقطة.

فرحة لاعبي جيرونا بزميلهم الأرجنتيني كاستيانوس الذي دكّ شباك الريال بأربعة أهداف

غيابات مهمة وأنشيلوتي يعتذر

وغاب العديد من اللاعبين المهمين في صفوف ريال الذي يحارب على جبهتي الكأس المحلية حيث وصل إلى المباراة النهائية ودوري الابطال ليواجه مانشستر سيتي الانكليزي في نصف النهائي، على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لوعكة صحية. كما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إبقاء الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني على مقاعد البدلاء، ودفع بالثلاثي الهجومي البرازيليين فينسيسوس جونيور وردريغو وأسنسيو.

وقال أنشيلوتي بعد الهزيمة الثقيلة خلال المؤتمر الصحافي "هي أمسية صعبة، نعم. نعتذر من جماهيرنا ومباراتنا كانت سيئة دفاعياً. مع الكرة لعبنا بشكل جيد، خاصة في البداية... سجلوا هدفين من هجمتين سريعتين وحاولنا العودة ولكن بفضل مهاراتنا الفردية وليس كفريق".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب)