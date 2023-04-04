 الريال يتكبد هزيمة تاريخية وبرشلونة يقترب من حسم لقب الليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

الريال يتكبد هزيمة تاريخية وبرشلونة يقترب من حسم لقب الليغا

باتت آمال ريال مدريد شبه مستحيلة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، بعدما تلقى هزيمة تاريخية من فريق جيرونا المتواضع، بطلها النجم الأرجنتيني كاستيانوس المعار لجيرونا. فيما اعتذر المدرب أنشيلوتي لجماهير الريال.

جيرونا - ريال مدريد

خيبة أمل كبرى للاعبي ريال مدريد

سجل المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس رباعية فريقه المتواضع جيرونا وقاده لفوز كبير على ضيفه ريال مدريد 4-2، مساء الثلاثاء (25 أبريل/ نيسان 2023)، في افتتاح منافسات المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقرب برشلونةأكثر من اللقب.

مختارات

وفرض كاستيانوس، الذي يلعب مع جيرونا على سبيل الإعارة قادماً من نيويورك سيتي أف سي الأمريكي، نفسه النجم المطلق للقاء بتسجيله "سوبر هاتريك" تاريخي في الدقائق 12 و24 و46 و62. فيما سجل للريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (34) والبديل لوكاس فاسكيس (85).

وقال كاستيانوس متحدثا عن إنجازه لقناة موفيستار "هي الأمسية المثالية. نحن نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم، ولم أكن أتخيل ذلك. سأستمتع بها مع مشجعينا وعائلتي وأقاربي في الأرجنتين، في ميندوسا...".

وأضاف "التسجيل ضد ريال مدريد كان بالفعل حلماً، لذا فإن تسجيل أربعة أهداف! أدعكم تتخيلون ... نحن سعداء بالفوز، كنا بحاجة له للابتعاد عن منطقة الهبوط، والتطلع للمراكز الأعلى".

وباتت آمال ريال بالاحتفاظ بلقبه شبه مستحيلة بعدما تجمد رصيده في المركز الثاني عند 65 نقطة متأخراً بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر والذي يحلّ ضيفاً على رايو فايكانو الأربعاء.

وفي المقابل، تقدم جيرونا الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم للمركز التاسع موقتاً برصيد 41 نقطة.

جيرونا - ريال مدريد - الدوري الإسباني

فرحة لاعبي جيرونا بزميلهم الأرجنتيني كاستيانوس الذي دكّ شباك الريال بأربعة أهداف

 

غيابات مهمة وأنشيلوتي يعتذر

وغاب العديد من اللاعبين المهمين في صفوف ريال الذي يحارب على جبهتي الكأس المحلية حيث وصل إلى المباراة النهائية ودوري الابطال ليواجه مانشستر سيتي الانكليزي في نصف النهائي، على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لوعكة صحية. كما قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إبقاء الفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني على مقاعد البدلاء، ودفع بالثلاثي الهجومي البرازيليين فينسيسوس جونيور وردريغو وأسنسيو.

وقال أنشيلوتي بعد الهزيمة الثقيلة خلال المؤتمر الصحافي "هي أمسية صعبة، نعم. نعتذر من جماهيرنا ومباراتنا كانت سيئة دفاعياً. مع الكرة لعبنا بشكل جيد، خاصة في البداية... سجلوا هدفين من هجمتين سريعتين وحاولنا العودة ولكن بفضل مهاراتنا الفردية وليس كفريق".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب)

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Ronaldo

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    13 لقبا.. القمة المريحة!

    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

  • Champions League | Gewinner AC Mailand 2007

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات

    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    الزعيم البافاري بستة ألقاب!

    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

  • UEFA Champions League Triumphfahrt FC Liverpool

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    زعيم الإنجليز في البطولة

    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

  • UEFA Champions League Finale Juventus vs. FC Barcelona

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب

    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

  • Champions League | Gewinner Ajax Amsterdam 1995

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    أياكس.. زعيم الكرة الشاملة

    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

  • Champions League | Gewinner Inter Mailand 2010

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final

    في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال

    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.


مواضيع ذات صلة

Real Madrid's Brazilian defender Eder Militao (C) reacts after scoring an own-goal next to Barcelona's Ivorian midfielder Franck Kessie (R) during the Copa del Rey (King's Cup) semi final first leg football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on March 2, 2023. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

برشلونة يهدد أحلام ريال مدريد المحلية لهذا الموسم 04.04.2023

قد يوجه برشلونة ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله الأربعاء على ملعب كامب نو في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد ان ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.

Real Madrid's Karim Benzema, centre, controls the ball as he is challenged by Barcelona's Ronald Araujo, right, and Barcelona's Jules Kounde during the Spanish Copa del Rey semi final, first leg soccer match between Real Madrid and Barcelona at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Thursday, March 2, 2023. (AP Photo/Bernat Armangue)

كلاسيكو حاسم بين برشلونة ومدريد على لقب الدوري الإسباني 17.03.2023

فوز برشلونة في الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد سيجعل رجال تشافي هرنانديس يبتعدون عن النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الصدارة وقطع شوط هائل نحو حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم. فأين نقاط قوة وضعف كل فريق منهما؟

Real Madrid's Karim Benzema, centre, controls the ball as he is challenged by Barcelona's Ronald Araujo, right, and Barcelona's Jules Kounde during the Spanish Copa del Rey semi final, first leg soccer match between Real Madrid and Barcelona at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Thursday, March 2, 2023. (AP Photo/Bernat Armangue)

برشلونة يوجه "الضربة القاضية" للريال ويقترب من حسم الدوري الإسباني 19.03.2023

فيما يشبه مباريات الملاكمة تمكن برشلونة من إحراز هدف الفوز والمباراة تلفظ أنفاسها. وبعدما تقدم الريال وأضاع العديد من الفرص نجح برشلونة في خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مقتربا أكثر من حسم الدوري لصالحه.