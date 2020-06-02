الريال يبدأ الهجوم لضم هالاند والشرط جزائي قد يسهل المهمة

بعد نجاح بروسيا دورتموند في إقصاء المنافسين والتعاقد معه في يناير/ كانون الثاني، لم تغض أندية أوروبا الكبرى طرفها عن النجم الشاب إيرلينغ هالاند (19 عاما)، جوهرة النرويج، الذي سجل حتى الآن 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع دورتموند. ويقول موقع "تي زد" الألماني إن هالاند "يسجل وقتما شاء". وينقل الموقع عن الصحافة الإسبانية أن نادي ريال مدريد يفعل كل شئ من أجل التعاقد مع اللاعب، الذي يمتد عقده مع دورتموند حتي صيف عام 2024.

وجود شرط جزائي في عقد هالاند بقيمة 20 مليون يورو مع فريقه السابق ريد بول النمساوي؛ سهل المهمة على دورتموند فتعاقد معه وأصبحت قيمته السوقية الآن تبلغ 72 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.

وبحسب مجلة "شبورت بيلد" فإن هالاند لديه شرط جزائي مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، يسمح له باستخدامه بداية من صيف 2022. بينما يقول موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني إن تألق هالاند سيجعل إدارة دورتموند تزيد في راتبه وترفع الشرط الجزائي إلى 100 مليون، بحسب ما نقل "تي زد" الألماني.

غير أن صحيفة "اس" الإسبانية تزعم أن الشرط الجزائي لا وجود له في عقد هالاند وإنما هناك اتفاق شفوي بين وكيله مينو رايولا وفريق دورتموند، فيما كشفت صحيفة "ماركا" أن الملكي سيقوم بحملة هجومية في الصيف لكي يتعاقد مع هالاند وكليان مبابي سوية.

وذهب موقع "دون بالون" أبعد من ذلك وقال إن الريال مستعد للتنازل عنسبعة لاعبين مقابل الحصول على خدمات هالاند. وأن من بين هؤلاء لوكاس فازكويز "لكن الموقع (دون بالون) معروف بشائعاته المثيرة للجدل حول الانتقالات"، بحسب ما يقول موقع "تي زد" الألماني.

ص.ش/و.ب