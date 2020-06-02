الريال يبدأ الهجوم لضم هالاند والشرط جزائي قد يسهل المهمة

بعد نجاح بروسيا دورتموند في إقصاء المنافسين والتعاقد معه في يناير/ كانون الثاني، لم تغض أندية أوروبا الكبرى طرفها عن النجم الشاب إيرلينغ هالاند (19 عاما)، جوهرة النرويج، الذي سجل حتى الآن 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع دورتموند. ويقول موقع "تي زد" الألماني إن هالاند "يسجل وقتما شاء". وينقل الموقع عن الصحافة الإسبانية أن نادي ريال مدريد يفعل كل شئ من أجل التعاقد مع اللاعب، الذي يمتد عقده مع دورتموند حتي صيف عام 2024.
وجود شرط جزائي في عقد هالاند بقيمة 20 مليون يورو مع فريقه السابق ريد بول النمساوي؛ سهل المهمة على دورتموند فتعاقد معه وأصبحت قيمته السوقية الآن تبلغ 72 مليون يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.
وبحسب مجلة "شبورت بيلد" فإن هالاند لديه شرط جزائي مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، يسمح له باستخدامه بداية من صيف 2022. بينما يقول موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني إن تألق هالاند سيجعل إدارة دورتموند تزيد في راتبه وترفع الشرط الجزائي إلى 100 مليون، بحسب ما نقل "تي زد" الألماني.
غير أن صحيفة "اس" الإسبانية تزعم أن الشرط الجزائي لا وجود له في عقد هالاند وإنما هناك اتفاق شفوي بين وكيله مينو رايولا وفريق دورتموند، فيما كشفت صحيفة "ماركا" أن الملكي سيقوم بحملة هجومية في الصيف لكي يتعاقد مع هالاند وكليان مبابي سوية.
وذهب موقع "دون بالون" أبعد من ذلك وقال إن الريال مستعد للتنازل عنسبعة لاعبين مقابل الحصول على خدمات هالاند. وأن من بين هؤلاء لوكاس فازكويز "لكن الموقع (دون بالون) معروف بشائعاته المثيرة للجدل حول الانتقالات"، بحسب ما يقول موقع "تي زد" الألماني.
ص.ش/و.ب
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
مايويذر جونيور- الأغنى في العالم
تصدر الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور قائمة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم، حيث بلغت مداخيله عام 2013 حوالي 85 مليون يورو.وقد حاز مايوذر على بطولة العالم سبع مرات في خمسة أوزان مختلفة. كما فاز بجائزة "أفضل ملاكم للسنة" في عامي 1998 و2007. ولم يهزم في أي نزال في مسيرته الاحترافية.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
وودز يتراجع للمركز الثاني
تراجع تايغر وودز إلى المركز الثاني في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن ظل لمدة طويلة يتصدر هذه القائمة. وبلغت مداخيل أشهر لاعب غولف في العالم العام الماضي نحو 52,5 مليون يورو.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
جيمس: أغنى لاعب كرة سلة
تقدم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس في القائمة الأخيرة للرياضيين الأعلى أجرا في العالم، حيث أصبح يحتل المركز الثالث بأرباح وصلت عام 2013 إلى 45,5 مليون يورو. وفاز جيمس بألقاب كثيرة مع نادي ميامي هيت كما حاز في عامي 2012 و2013 على لقب "اللاعب الأكثر أهمية" في دوري رابطة المحترفين الأمريكية.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
ميكلسون: ثاني أغنى لاعب غولف
المركز الرابع في قائمة الرياضيين الأغنى في العالم كان هذا العام من نصيب لاعب الغولف الأمريكي فيليب ألفريد ميكلسون بمداخيل بلغت 45 مليون يورو. ليكون أغنى لاعب غولف في العالم بعد مواطنه تايغر وودز. وقد فاز هذا اللاعب بخمسين بطولة، آخرها بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف عام 2013.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
رونالدو: أعلى لاعبي كرة قدم أجرا
صُنّف كريستيانو رونالدو على أنه أعلى لاعبي كرة قدم أجرا في العالم لعام 2013 بعد أن وصلت أرباحه إلى 38 مليون يورو، ليحتل بذلك أفضل لاعب في العالم المركز الخامس في قائمة الرياضيين الأكثر دخلا لعام 2013.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
فيدرير في المركز السادس
بأرباح بلغت في عام 2013 حوالي 37,5 يحتل لاعب كرة المضرب السويسري روجر فيدرير المركز السادس في قائمة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم. ويعد فيدرير أشهر لاعب تنس حاليا بسبب سيطرته على معظم البطولات والألقاب.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
دخل ميسي أقل من دخل رونالدو
لقب "أفضل لاعب في العالم" ليس هو الشيء الوحيد الذي خطفه كريستيانو رونالد من ليونيل ميسي العام الماضي، وإنما جاء ميسي أيضا وراء رونالدو في ترتيب الرياضيين الأكثر دخلا في العالم. وبينما احتل رونالدو في المركز الخامس في هذا الترتيب، جاء لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني سابعا بأرباح بلغت 35 مليون يورو.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
ألونسو يتقدم في قائمة الترتيب
أصبج متسابق الفورمولا-1 الإسباني فرناندو ألونسو يحتل المركز الثامن في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. يأتي ذلك بعدما بغلت أرباحه لعام 2013 ثلاثة وثلاثين مليون يورو.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
سينغ دوني أعلى الرياضيين الأسيويين دخلا
يعتبر كابتن المنتخب الهندي للكريكيت، ماهيندرا سينغ دوني، الأول في آسيا والثامن عالميا ضمن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم. وبلغت أرباح هذا الرياضي، البالغ من العمر34 عاما، 31,5 في عام 2013.
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في صور: أغنى عشرة رياضيين في العالم
كوبي بين براينت عاشرا
كوبي براينت هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب في دوري المحترفين مع فريق لوس أنجلوس لايكرز. وجاء براينت عاشرا في ترتيب أكثر اللاعبين دخلا في العالم بعد أن بلغت مداخيله عام 2013 ثلاثين مليون ونصف المليون يورو.
الكاتب: هشام دريوش