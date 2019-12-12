الريال ضد مان سيتي في مواجة نارية بثمن نهائي أبطال أوروبا

ستكون المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الأبرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب القرعة التي سحبت في نيون السويسرية اليوم الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2019).

وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بالمسابقة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق غوارديولا، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1، وفي نصف نهائي 2015-2016 حين تعادلا ذهابا دون أهداف قبل أن يفوز النادي الملكي إيابا 1-صفر في طريقه للفوز بلقبه الأول من أصل ثلاثة متتالية.

"يعرفونا فريقنا ومدربنا أيضا"

وأقر مدير الكرة في سيتي الإسباني تكسيكي بيغيريستاين بصعوبة مهمة بطل الدوري الممتاز في تصريح لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية، قائلا "إنها (قرعة) صعبة بالطبع. ريال مدريد فاز باللقب 13 مرة، بالتالي هم الأفضل. نريد أن نكون الأفضل، ولذلك علينا أن نتغلب عليهم. من الجميل دائما الذهاب الى (ملعب) ريال مدريد واللعب في ملعب كبير مثل برنابيو". وتابع "نعلم ما ينتظرنا، لكنهم يعرفون فريقنا ومدربنا أيضا".

وسيصطدم ليفربول الإنجليزي حامل اللقب مع أتلتيكو مدريد الإسباني. وسيعود ليفربول مع مدربه يورغن كلوب إلى ملعب "واندا متروبوليتانو" الذي شهد في حزيران/ يونيو تتويج "الحمر" بلقبهم القاري السادس بفوزهم على مواطنهم توتنهام 2-صفر.

ويلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة أمام نابولي الإيطالي للمرة الأولى في اختبار صعب للفريق الجنوبي ومدربه الجديد جينارو غاتوزو الذي علق على مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه بالقول "إنه فريق رائع، تحد رائع. ستكون مباراتان مذهلتين. سنواجههم من دون خوف".

توخل يواجه فريقه السابق

وتبرز في ثمن النهائي المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني ومدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حاليا على سان جرمان، وذلك في ثاني مواجهة قارية بين الفريقين اللذين سبق لهما أن تواجها في دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2010-2011 حين تعادلا ذهابا 1-1 في ألمانيا وإيابا دون أهداف.

ويجدد عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ الموعد مع تشلسي الإنجليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز تشيلسي باللقب عبر ركلات الترجيح، مجددا تفوقه على النادي البافاري الذي خسر أيضا في ربع نهائي موسم 2004-2005 (2-4 ذهابا في لندن و3-2 إيابا).

ويبدو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحين لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي في مواجهة أرضت تماما نائب رئيس "السيدة العجوز" التشيكي بافل ندفيد الذي قال لشبكة "سكاي سبورت" إنه "بالتأكيد، يمكننا أن نشعر بالرضى من القرعة لأنه كما رأينا هناك مواجهات ملفتة في ثمن النهائي. لا يمكننا أن نتذمر".

وسيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين توتنهام الإنجليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.

وتخوض الفرق التي صنفت في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها. وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 شباط/ فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 آذار/ مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته.

وتقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار/مارس.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)