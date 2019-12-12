الريال ضد مان سيتي في مواجة نارية بثمن نهائي أبطال أوروبا

ستكون المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الأبرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب القرعة التي سحبت في نيون السويسرية اليوم الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2019).
وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بالمسابقة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق غوارديولا، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1، وفي نصف نهائي 2015-2016 حين تعادلا ذهابا دون أهداف قبل أن يفوز النادي الملكي إيابا 1-صفر في طريقه للفوز بلقبه الأول من أصل ثلاثة متتالية.
"يعرفونا فريقنا ومدربنا أيضا"
وأقر مدير الكرة في سيتي الإسباني تكسيكي بيغيريستاين بصعوبة مهمة بطل الدوري الممتاز في تصريح لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية، قائلا "إنها (قرعة) صعبة بالطبع. ريال مدريد فاز باللقب 13 مرة، بالتالي هم الأفضل. نريد أن نكون الأفضل، ولذلك علينا أن نتغلب عليهم. من الجميل دائما الذهاب الى (ملعب) ريال مدريد واللعب في ملعب كبير مثل برنابيو". وتابع "نعلم ما ينتظرنا، لكنهم يعرفون فريقنا ومدربنا أيضا".
وسيصطدم ليفربول الإنجليزي حامل اللقب مع أتلتيكو مدريد الإسباني. وسيعود ليفربول مع مدربه يورغن كلوب إلى ملعب "واندا متروبوليتانو" الذي شهد في حزيران/ يونيو تتويج "الحمر" بلقبهم القاري السادس بفوزهم على مواطنهم توتنهام 2-صفر.
ويلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة أمام نابولي الإيطالي للمرة الأولى في اختبار صعب للفريق الجنوبي ومدربه الجديد جينارو غاتوزو الذي علق على مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه بالقول "إنه فريق رائع، تحد رائع. ستكون مباراتان مذهلتين. سنواجههم من دون خوف".
توخل يواجه فريقه السابق
وتبرز في ثمن النهائي المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني ومدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حاليا على سان جرمان، وذلك في ثاني مواجهة قارية بين الفريقين اللذين سبق لهما أن تواجها في دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2010-2011 حين تعادلا ذهابا 1-1 في ألمانيا وإيابا دون أهداف.
ويجدد عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ الموعد مع تشلسي الإنجليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز تشيلسي باللقب عبر ركلات الترجيح، مجددا تفوقه على النادي البافاري الذي خسر أيضا في ربع نهائي موسم 2004-2005 (2-4 ذهابا في لندن و3-2 إيابا).
ويبدو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحين لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي في مواجهة أرضت تماما نائب رئيس "السيدة العجوز" التشيكي بافل ندفيد الذي قال لشبكة "سكاي سبورت" إنه "بالتأكيد، يمكننا أن نشعر بالرضى من القرعة لأنه كما رأينا هناك مواجهات ملفتة في ثمن النهائي. لا يمكننا أن نتذمر".
وسيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين توتنهام الإنجليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.
وتخوض الفرق التي صنفت في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها. وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 شباط/ فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 آذار/ مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته.
وتقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار/مارس.
ص.ش/ح.ز (أ ف ب)
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
بداية صعبة
في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
سقوط مفاجئ
فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
ضربة موجعة
تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل بشق الأنفس
انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تعادل مفروض
في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
فوز عريض
أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل مستحق
برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
خسارة قاسية
في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
"ريمونتادا" تاريخية
في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
-
طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان