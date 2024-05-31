الريال ضد دورتموند .. ما الذي يجعل نهائي الأبطال حدثا خاصاً؟

موعد ينتظره كل عشاق كرة القدم. نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند مساء السبت أول يونيو. على الورق يظهر الفريق الملكي مرشحا، لكن دورتموند أقصى سابقا سان جيرمان وأتليتكو مدريد، ما يجعله خصما حقيقيا.

من المتوقع أن يشاهد حوالي 450 مليون مشجع لكرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت أول يونيو/ حزيران 2024، عندما يواجه فريق ريال مدريد، الذي فاز باللقب 14 مرة، فريق بوروسيا دورتموند، الذي حقق هذا اللقب مرة وحيدة في القرن الماضي، ولم يكن مشجعون يعتقدون أنه سيصل هذا الموسم بالذات إلى النهائي الأوروبي.

الفارق بين ريال مدريد الذي يحمل الرقم القياسي للفوز بهذه البطولة وفريق دورتموند يمتد إلى المدربين. المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عامًا، رفع الكأس الشهيرة مرتين كلاعب وأربع مرات كمدرب. مسيرته التدريبية مرت من أندية أوروبية كبيرة من دوريات متعددة مثل بايرن ميونيخ، وميلان، وتشيلسي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عامًا، رفع الكأس الشهيرة مرتين كلاعب وأربع مرات كمدرب صورة من: Susana Vera/REUTERS

وبالمقابل، يمتلك مدرب دورتموند إدين تيرزيتش خبرة في تدريب الفرق الألمانية فقط، وأول لقب حققه كان كأس ألمانيا في عام 2021. كما كانت تجاربه السابقة كلاعب في دوريات الدرجات الأدنى في ألمانيا جد متواضعة، وتقريبا كان لاعبا مغمورا تماما.

لكن على الرغم من أن أنشيلوتي قد يتفوق على تيرزيتش من حيث الخبرة، إلا أنه لا يزال يشعر بالتوتر. "العرق البارد والخوف سيأتيان يوم السبت. هذا أمر طبيعي تماما، دائما ما تكون هكذا في هذا النوع من المباريات"، صرح أنشيلوتي للصحافة، مضيفا: "(لكن) لدي تجربة. يعطيني الفريق الكثير من الثقة، لأنني أراهم مركزين في المباريات ويدركون أنهم في دوري أبطال أوروبا".

آخر تتويج لريال مدريد بالكأس كان فقط قبل عامين، أي في عام 2022، عندما تغلبوا على ليفربول 1-0 في النهائي، وسجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الفوز. وسيكون فينيسيوس مرة أخرى لاعبا رئيسيا في المباراة التي سيدخلها النادي الملكي بمعنويات عالية، بعدما فاز بالدوري الإسباني على الرغم من عدم وجود مهاجم صريح أساسي، بعد رحيل كريم بنزيما إلى السعودية العام الماضي.

قرر ريال مدريد المراهنة على الجناحين فينيسيوس ورودريغو كمهاجمين رئيسيين - مع انضمام اللاعب المعار خوسيلو في الدقائق الأخيرة لتقديم الدعم عندما يحتاجون بشدة للأهداف، كما فعل في مباراة نصف النهائي عندما سجل هدفين في نهاية مباراة إياب الدور نصف النهائي الدرامية ضد بايرن، انتصر بهما النادي الإسباني بنتيجة 2-1.

وعلى النقيض، يلعب دورتموند بصورة كبيرة مع رقم تسعة. لقد قضى مهاجم ألمانيا نيكلاس فولكروغ موسما مختلطا مع النادي، عندما حققوا نتائج سيئة في الدوري المحلي وأنهوا الموسم في المركز الخامس.

لكن فولكروغ سجل أهدافًا حاسمة في دوري الأبطال، بما في ذلك في الفوز بالدور نصف النهائي على باريس سان جيرمان، حيث قدم نادي دورتموند أفضل أداء له في نسخة هذا العام من أبطال أوروبا. كما أن اللاعب يملك حصيلة تهديفية جيدة هذا الموسم بـ16 هدفا في كل المسابقات، وعشر تمريرات حاسمة.

فولكروغ سجل أهدافًا حاسمة في أوروبا، بما في ذلك في الفوز بالدور نصف النهائي على باريس سان جيرمان صورة من: Franck Fife/AFP/Getty Images

وقال المدرب تيرزيتش: "أنا مقتنع تماما بأن أي شيء ممكن في مباراة واحدة. وإذا كان هناك شخص أظهر أنه يستطيع تحقيق الكثير في مباراة واحدة، فهذا نحن، خاصة في هذا الموسم، خاصة في هذه البطولة". وأضاف: "ريال مدريد لم يخسر كل النهائيات الثمانية الأخيرة التي لعبها. لكن الأمر المهم الآن ليس ما حدث فيها، بل ما سيحدث في المباراة القادمة. ونحن مسؤولون عن ذلك".

مباراة وداع نجمي الفريقين

لكن الشيء المشترك بين الفريقين مساء السبت، هو وداع نجميين ألمانيين، كانا مخلصين قلبًا وروحًا لنادييهما على مدى سنوات. الأول هو لاعب الوسط توني كروس الذي ستكون هذه آخر مباراة له مع ريال مدريد ومع الأندية بشكل عام، بينما ستكون مبارياته مع منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا في الصيف هي آخر مبارياته وسيعلق حذاءه الاحترافي بعدها نهائيا.

أما الثاني فهو لاعب دورتموند ماركو رويس، الذي بلغ الجمعة عامه الخامس والثلاثين (ولد في 31 مايو/ أيار 1989). وسيغادر رويس هو أيضا دورتموند بعد مباراة السبت، بعد 12 عاما مع النادي الذي تألق معه. وليس مضمونًا بالنسبة له أن يبدأ اللعب من بداية المباراة ولكن إذا ما شارك وانتصر ناديه فستكون أضخم هدية وداع يقدمها لفريقه.

لعب رويس آخر مرة وصل فيها دورتموند إلى النهائي في عام 2013، عندما خسروا أمام منافسهم التقليدي بايرن ميونيخ على نفس الملعب "ويمبلي" الذي سيدخلونه السبت، ما يجعله يحمل ذكرى سيئة، لكنه يحمل الأمل. وقال رويس: "آخر نهائي لنا كان في ويمبلي قبل 11 عاما، وكان هناك منافس مختلف، ولاعبون مختلفون أيضا، لذلك لا يتعلق الأمر بالثأر، بل يتعلق فقط بالطموح".

وأوضح رويس لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "الهدف الآن هو الفوز باللقب لأننا لا نستطيع أن نتخيل كيف يمكن أن تكون الأمور في اليوم التالي هنا (في دورتموند) الأمر يتعلق بالـ 90 دقيقة القادمة، وربما 120 دقيقة، وهي التي ستقرر".

بيلينغهام ومباراة خاصة جدا

كما أن النهائي في ويمبلي سيكون مفعما بالأحاسيس بشكل خاص فيما يتعلق بالنجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام (20 عاما)، أحد ركائز ريال مدريد حاليا.

جود بيلينغهام يودع جماهير دورتموند في آخر مباراة بالدوري مع الفريق موسم 2022/ 2023. أتاح دورتموند له أن يصقل موهبته لينتقل بعدها إلى ريال مدريد ويصبح لاعبا من طراز عالمي رغم صغير سنه. صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

فقد انتقل بيلينغهام من دورتموند إلى النادي الملكي العام الماضي، بعدما قضى ثلاثة مواسم مع فريق الأصفر والأسود، منحه فيها الفريق الألماني الفرصة لصقل موهبته، حيث جاء لدورتموند وعمره 17 عاما واستقبله الفريق بأفضل ما يمكن. وقال بيلينغهام: "إنها مباراة خاصة جدًا بالنسبة لي، لكن يجب أن أضع مشاعري جانبًا".

أمّا سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند فقال عن مواجهة بيلينغهام "إنها قصة رائعة". ويتوقع كيل أن بيلينغهام "سيكون سعيداً جداً برؤيتنا جميعاً مرة أخرى. لكني أعرف ما الذي يجعله مميزًا: إنه يكره الخسارة".

أعده للعربية: ع.ا/ ص.ش