الريال الإيراني يفقد خمس قيمته والوضع الاقتصادي يزداد سوءا

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الاقتصاد الإيراني يواجه صعوبات شديدة بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في البلد منذ نحو ثلاثة أشهر. فقدت العملة الإيرانية عشرين بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات.
آية الله علي خامنئي يصادق على تولي إبراهيم رئيسي الفائز في الانتخابات، منصب رئاسة إيران، ليبدأ عهدا سيواجه فيه تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.
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