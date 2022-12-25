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الريال الإيراني يفقد خمس قيمته والوضع الاقتصادي يزداد سوءا

الاقتصاد الإيراني يواجه صعوبات شديدة بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في البلد منذ نحو ثلاثة أشهر. فقدت العملة الإيرانية عشرين بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات.