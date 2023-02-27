الريال الإيراني يسجّل هبوطا حادا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هبطت قيمة العملة الايرانية مجددا إلى أدنى مستوى لها امام الدولار متاثرة بجملة عوامل من ضمنها عزلتها الدولية المتزايدة. ووفقا لسعر الصرف الجديد أصبح الدولار يعادل ستمئة ألف ريال في السوق الايرانية غير الرسمية، وهو أدنى مستوى لها منذ سنوات
أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه. فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مفاتيح الحل؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول