 الريال الإيراني يسجّل هبوطا حادا | DW الأخبار | DW | 02.03.2023

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DW الأخبار

الريال الإيراني يسجّل هبوطا حادا

هبطت قيمة العملة الايرانية مجددا إلى أدنى مستوى لها امام الدولار متاثرة بجملة عوامل من ضمنها عزلتها الدولية المتزايدة. ووفقا لسعر الصرف الجديد أصبح الدولار يعادل ستمئة ألف ريال في السوق الايرانية غير الرسمية، وهو أدنى مستوى لها منذ سنوات

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هبطت قيمة العملة الايرانية مجددا إلى أدنى مستوى لها امام الدولار متاثرة بجملة عوامل، ما هي أبرزها؟

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