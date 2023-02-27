 الريال الإيراني يسجّل هبوطا حادا | DW الأخبار | DW | 27.02.2023

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DW الأخبار

الريال الإيراني يسجّل هبوطا حادا

هبطت قيمة العملة الايرانية مجددا إلى أدنى مستوى لها امام الدولار متاثرة بجملة عوامل من ضمنها عزلتها الدولية المتزايدة. ووفقا لسعر الصرف الجديد أصبح الدولار يعادل ستمئة ألف ريال في السوق الايرانية غير الرسمية، وهو أدنى مستوى لها منذ سنوات

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A Ukrainian serviceman of the 28th Independent Mechanised Brigade sits inside 2S3 Akatsiya self-propelled howitzer, near the frontline town of Bakhmut, as Russia's attack on Ukraine continues, Donetsk region, Ukraine February 25, 2023. REUTERS/Marko Djurica 

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