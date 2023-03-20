الرياض تعرب عن "تقديرها" لمبادرة الصين بشأن الاتفاق مع إيران

قال تلفزيون الصين المركزي إن الرئيس الصيني شي جينبينغ تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وبحثا طيفا واسعا من الموضوعات ومن بينها دعم متابعة المحادثات بين المملكة وإيران.

وقالت وسائل إعلام رسمية اليوم (الثلاثاء 28 مارس / آذار 2023) إن شي ذكر أنه يأمل في أن يواصل الطرفان تحسين علاقاتهما على أساس نتائج الحوار. وساهم شي خلال الآونة الأخيرة في التوسط بشأناتفاق مفاجئ بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

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ولمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والصين، قال شي إن البلدين سيدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بجوهر مصالح كل منهما. ونسبت وسائل الإعلام الرسمية إلى شي قوله إن الصين والسعودية ستقدمان المزيد من الإسهامات لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

ويعتزم وزيرا الخارجية السعودي والإيراني الاجتماع قبل نهاية شهر رمضان لتنفيذ اتّفاق مصالحة ثنائيّة، على ما أعلن البلدان. وأجرى وزيرا الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات هاتفيّة هي الثانية بينهما في أقلّ من أسبوع. وأفادت وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة (واس) "جرى خلال الاتّصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتّفاق" الذي وُقّع في الصين. كذلك، اتّفق الوزيران على "عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي"، وفق الوكالة التي لم تُحدّد زمانًا أو مكانًا للّقاء.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)